TV-Porträt von Christian Schertz Deutschlands gefürchtetster Medienanwalt ist nicht zu fassen

Christian Schertz hat Rechtsgeschichte geschrieben. Der Berliner Medienrechtler vertrat TV-Moderator Jan Böhmermann gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Einige Passagen seines „Schmähgedichts“ von 2016 darf Böhmermann zwar nicht wiederholen, doch insgesamt endete der Rechtsstreit zu Gunsten des damaligen „Neo Magazin Royale“-Moderators. Nach der Causa Böhmermann wurde sogar der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung gestrichen, und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel musste sich wegen einer vorschnellen Äußerung entschuldigen.

Nicht zuletzt deshalb gilt Christian Schertz als Deutschlands bekanntester und zugleich gefürchtetster Presserechtler, wie Nora Binder in ihrem TV-Porträt „Der Star-Anwalt: Christian Schertz und die Medien“ (ab 12.5. in der ARD-Mediathek, am 13.5. um 22.50 Uhr im Ersten) in Erinnerung ruft. Als die Kanzlei Schertz Bergmann 2023 jedoch den wegen des „Casting-Systems“ umstrittenen Rammstein-Sänger Till Lindemann als Mandanten annahm, wurden Schertz und sein Sozius Simon Bergmann nicht nur heftig kritisiert, sondern sogar bedroht.

Wer also ist Christian Schertz? Der Medienanwalt, dem Deutschlands Promis und Politiker vertrauen und der deshalb scherzhaft als „Personenschützer“ betitelt wurde? Oder ist er ein gewissenloser Anwalt, der gegen Geld jeden vertritt? Schertz selbst bezeichnet sich als radikaler Interessenvertreter. „Es ist nicht meine Aufgabe, zu richten, zu beurteilen oder zu bewerten, sondern die Interessen des Klienten zu vertreten“, sagt er in Nora Binders ausführlichem TV-Porträt.

Doch man täte dem Medienanwalt mit seiner Kanzlei am Kurfürstendamm unrecht, ihn allein nach diesem Satz zu beurteilen. Denn dies ist nicht nur die Aufgabe jedes Anwalts, zudem sagt er: „Ich möchte auf der Seite desjenigen stehen, dessen Rechte nach meiner Meinung verletzt worden sind.“

„Die Mission ist es, Gerechtigkeit herzustellen, wenn es nach meiner Meinung jemand nicht verdient hat, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, mit Vorwürfen, die man ihm unterstellt. Dann ist es meine Aufgabe, das wegzubomben“, lautet ein anderes Bekenntnis seines Berufsverständnisses. Viele von Christian Schertz‘ Zitaten könnten aus einem juristischen Lehrbuch stammen. Was auch daran liegen könnte, dass sich die Universität Potsdam damit rühmt, ihn als Honorarprofessor gewonnen zu haben.

Mitunter bittet Schertz seine Studenten zum Ortstermin vor Gericht, so als er mal wieder Günther Jauch gegen übergriffige und an den Haaren herbeigezogene Yellow-Press-Titelstorys vertritt. Dort können sie erleben, warum der Anwalt von seinen Kollegen gefürchtet wird. Wenn diese schon bestimmte Drecksblätter vertreten, sollten sie sich zumindest professionell verhalten, wirft er einem gegnerischen Berufskollegen vor, weil der eine Eingabe erst im allerletzten Moment eingereicht hat. Hochdramatisch dabei die Hintergrundmusik. Man zieht vielleicht zwar nicht in die Schlacht, aber zumindest steht eine juristische Auseinandersetzung bevor.

Günther Jauch gehört zu jenen Prominenten, die ihre Privatsphäre konsequent schützen. Er hat die Kanzlei Schertz Bergmann mit der Prüfung aller ihn und seine Familie betreffende Veröffentlichungen beauftragt. Er möchte sich „gegen Journalisten schützen, deren Arbeit nicht mit Recht und Gesetzen in Einklang zu bringen ist“.

„Es gibt Momente, in denen Christian Schertz nicht zu Milde neigt. Und das ist dann schon angebracht“, sagt auch Karl-Theodor zu Guttenberg, ebenso ein Mandant des Anwalts wie Helene Fischer oder Jürgen Klopp. Schertz nutzt dabei das gesamte zur Verfügung stehende Repertoire, nicht nur das Zivil- und Strafrecht. Als Königsdisziplin gilt, bestimmte Veröffentlichungen bereits im Vorfeld zu verhindern.

„Am gefährlichsten ist, wenn man Schertz‘ Arbeit nicht sieht, was im Hintergrund passiert, was man als Drohung oder journalistische Einschüchterungsversuche verstehen kann“, sagt Medienjournalist Stefan Niggemeier. Oder wie es „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo ausdrückt: „Er ist eine Art Notambulanz. Manchmal hat man nur eine Stunde Zeit, den Ruin eines Menschen zu verhindern.“ Das ist die eine Seite, im anderen Fall ist es „extrem ärgerlich, wenn Anwälte wie Christian Schertz Interviews im Nachhinein zusammenstreichen“, weiß di Lorenzo ebenso.

Dass die „Zeit“ mit ihrer Berichterstattung über Dieter Wedel die MeToo-Debatte nach Deutschland gebracht hat, daran hat Christian Schertz ebenfalls einen Anteil. Schertz hat Frauen dabei geholfen, dass der Machtmissbrauch des einstigen Regiestars und Quotengaranten herauskam und den Kontakt zum Wochenmagazin hergestellt. Dabei habe man ihn als jemanden erlebt, „der aus innerer Überzeugung Interesse an Aufklärung hat“, sagt der „Zeit“-Chefredakteur.

Die Verdachtsberichterstattung gegen Wedel geht für Schertz in Ordnung. „Es war richtig, dass wir das öffentlich gemacht haben.“ Doch wie sieht es im Fall von Till Lindemann aus? Selbst Schertz‘ Kanzlei-Partner Simon Bergmann sagt, dass das Casting-System, Row Zero und Backstage-Sex nicht zu leugnen seien. Es mache keinen Sinn, dagegen juristisch vorzugehen.

Anders als beim Vorwurf, Lindemann habe Frauen mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht. Entsprechende Berichte hat die Kanzlei erfolgreich aus der Welt geschafft. „Das hat es nicht gegeben“, legt sich Schertz in dem TV-Film sogar für einen Anwalt überraschend vehement fest. Dass die Kanzlei für ihre Arbeit nicht nur kritisiert, sondern auch bedroht wurde, ist für Schertz indes „ein Beleg für die gnadenlose Debattenkultur“.

Überhaupt gibt das TV-Porträt ihm viel Raum, den Zustand der Medienwelt und die mediale Dauererregung zu beklagen. „Daran können Politiker und Künstler nur scheitern.“ Schertz warnt davor, dass der ständig erhobene moralische Zeigefinger zurück in das „puritanische Adenauer-Deutschland“ führen könne.

Prominente hat es auch damals schon gegeben, Medienanwälte, die beinahe ebenso prominent sind, hingegen nicht.