Hengameh Yaghoobifarah habe die Berliner Polizei um ein Beratungs- und Sicherheitsgespräch gebeten, um mit den zahlreichen Anfeindungen gegen ihre Person besser umgehen zu können. Das Nachrichtenmagazin berief sich auf Informationen aus Berliner Polizeikreisen vom Sonntag.



Justiziar und Chefredaktion der „tageszeitung“ hätten im Auftrag der Kolumnistin schon vor Tagen Kontakt zur Berliner Polizei aufgenommen und um Hilfe für die nach eigener Angabe massiv eingeschüchterte Journalistin gebeten, berichtete der „Focus“. In der Redaktion seien zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Telefonate und E-Mails eingegangen, von denen einige als direkte Gefährdung für das körperliche Wohl der Journalistin eingestuft werden könnten.



Nach „Focus“-Informationen werden sich Beamte eines benachbarten Polizeiabschnitts um die Sicherheit der Redaktion kümmern. Die Berliner Polizei wollte sich laut dem Magazin nicht zu dem Fall äußern.



Yaghoobifarah hatte in ihrer Kolumne Überlegungen angestellt, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde. Sie kommt zu dem Schluss, dass es nur „eine geeignete Option“ gebe, „die Mülldeponie“. Der am Schluss des Textes formulierte Vergleich von Polizisten mit Abfall sorgte für Empörung und auch für Diskussionen innerhalb der „taz“. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verzichtete entgegen einer früheren Ankündigung in der vergangenen Woche schließlich auf eine Strafanzeige gegen die Kolumnistin. epd