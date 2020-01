Die Kritik des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) am „Umweltsau-Lied“ des WDR war aus Sicht der Staatskanzlei „kein Eingriff der Medienaufsicht“. Laschet habe mit Tweets gegen die vom WDR-Kinderchor gesungene Satire lediglich sein Recht auf Meinungsäußerung wahrgenommen, sagte Staatskanzleichef Nathanael Liminski am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Dort beschäftigte sich auf Antrag von AfD und Grünen der Kultur- und Medienausschuss mit Laschets Positionierung in der hitzig geführten öffentlichen Debatte.

Im umstrittenen Lied hatte ein Kinderchor des Westdeutschen Rundfunks auf die Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ unter anderem „Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau“ gesungen. Das entsprechende Video wurde bald darauf vom WDR gelöscht. Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich für die Satire. Daraufhin wurde ihm auch von WDR-Mitarbeitern vorgehalten, er spiele rechten Aktivisten in die Hände, die die Empörungswelle im Internet großenteils künstlich erzeugt hätten. Buhrow bestritt das.

Keine Forderung nach personellen Konsequenzen

Auch Laschet hatte Kritik auf sich gezogen mit zwei Tweets, in denen er geschrieben hatte, der WDR habe "Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren überschritten". "Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel." Die Debatte um den besten Klimaschutz werde "von manchen immer mehr zum Generationenkonflikt eskaliert", kritisierte der Ministerpräsident. "Niemals dürfen Kinder von Erwachsenen für ihre Zwecke instrumentalisiert werden", fügte er hinzu.

Liminski betonte, die Landesregierung mache sich Forderungen nach personellen Konsequenzen beim WDR nicht zu eigen und verurteile jede Form der Gewalt im Zusammenhang mit dem Meinungsstreit. Gegen WDR-Mitarbeiter hatte es deswegen Morddrohungen gegeben. Der SPD-Abgeordnete Alexander Vogt warf Laschet vor, dass er sich dazu nicht geäußert habe. (mit dpa)