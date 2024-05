„heute-show History“ Valerie Niehaus will wissen, wer’s „verbockt“ hat

Frau Niehaus, ich habe gehört, dass Sie sind mit einem E-Casting zur „heute-show“ gekommen sind. Stimmt das?

Nicht wirklich. Der Einstieg war 2015 ein E-Casting bei „Sketch History“. Zur „heute-show“ wurde ich dann 2018 eingeladen. Ich hatte es anfangs fast für ein Versehen gehalten, dass da Adressen durcheinander geraten sind. Offenbar haben die Humorpotenzial in mir gesehen. E-Castings sind übrigens nichts Außergewöhnliches. Hugh Laurie ist so zu „Dr. House“ gekommen.

Wie muss ich mir so ein E-Casting vorstellen?

Man steht in einem Raum, in dem nichts ist und spricht zu jemanden, der nicht da ist. Und das alles wird in ein Handy reingefriemelt.

Lustiger wird‘s ja in der „heute-show“. Wie ist die Arbeit dort: Müssen Sie neben Oliver Welke, Dietmar Wischmeyer, Martina Hill oder Olaf Schubert nicht auch mal losprusten?

Wir treten live mit Publikum auf und so hat das natürlich Vorstellungscharakter. Es ist eher erstaunlich, wenn du das Ganze dann im Fernsehen siehst, als fertige Show. Was da alles innerhalb von einer Woche an Aktuellem hineinkommt, was ja oft gar nicht so lustig ist.

Die Gesprächspartnerin Valerie Niehaus, 49, geboren in Emsdetten, wurde Mitte der 1990er bekannt mit ihrer Rolle als Julia von Anstetten in der ARD-Daily-Soap „Verbotene Liebe“. Danach spielte sie unter anderem in ZDF-Herzkino-Filmen („Nächste Ausfahrt Glück“) mit und auch Theater in der Komödie am Kurfürstendamm. Sie ist Ensemblemitglied der ZDF-„heute-show“ und dort wieder am Freitag, 17.5., 22.30 Uhr zu sehen. Niehaus lebt in Berlin.

Wir leben in extrem schwierigen Zeiten. Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Inflation, Pandemie, Klimawandel, Rechtsextremismus… Inwiefern hilft Humor, die „heute-show“?

Im Moment haben wir bedrohlich viel Angst, die uns daran hindert, zu denken und zu Lösungen zu kommen. Mit der „heute-show“ tragen wir vielleicht dazu bei, dass wir uns sicherer fühlen, durch einen humorvollen Blick auf ernsthafte Angelegenheiten. Die Gedanken können die Richtung ändern. Es wird leichter, Lösungen zu finden. In extremistischen Richtungen gibt es übrigens keinen Humor.

Wie bereiten Sie sich auf die Show vor?

Ich bekomme zwei Tage vorher die Texte, fahre nach Köln. Man liest, man probt, man spielt. Das ist Adrenalin pur. Dann sitzt du wieder im Zug zurück nach Hause, durch die Nacht nach Berlin und staunst.

Hätten Sie sie erkannt? Valerie Niehaus in der ZDF-„Sketch History“. © ZDF und KRISTOF GALGOCZI NEMETH

Vielleicht auch über Ihre Karriere. Bekannt wurden sie in den 1990ern als Julia von Anstetten mit der Daily Soap „Verbotene Liebe“. Sie sind dann Ende der 1990er nach New York ans Lee Strasberg Institute gegangen und haben das später als eine Art Flucht und Reset bezeichnet.

Ich bin ja direkt nach dem Abi bei der „Verbotenen Liebe“ gelandet. Und brauchte nochmal Zeit, um zu reifen. Zwischen New York und der „heute-show“ liegen noch mal 20 Jahre Film und Fernsehen. Da gab es viele Entwicklungsschritte. Die humorvolle Arbeit jetzt hat ganz viel mit mir zu tun, damit, wie ich auf die Welt blicke.

Unterschätzt man Sie öfters? Sie tauchten 2023 bei Maischberger auf, wo Künstler eingeladen werden, denen man eine politische Haltung und Meinung zutraut.

Wir sollten diese Unterscheidung von E und U nicht immer ganz so weit treiben, Unterhaltung nicht als unernst abtun. Aber klar, dass ich mittlerweile auch bei Maischberger eingeladen werde, bestätigt mich.

Ich sitze in der Jury vom Deutschen Fernsehpreis und sehe, wie vielschichtig die Szene ist. Valerie Niehaus

Mit Haltungen und Meinungen, mit Comedy und Nachrichten-Satire begeben Sie sich, anders als im Herzkino, in vermintes Gebiet. Christine Prayon alias Birte Schneider hat sich 2023 mit markigen Worten aus der „heute-show“ verabschiedet, weil sie die Vielfalt der Meinungen dort vermisse und nicht mehr „Stimmung gegen Andersdenkende“ machen wolle? Konnten Sie die Kritik nachvollziehen?

Ich empfinde das nicht so, sie hat aber eine durchaus konstruktive Diskussion angestoßen. Jede Comedy polarisiert. Ich sitze ja auch in der Jury vom Deutschen Fernsehpreis und sehe dort wie vielschichtig und meinungsunterschiedlich die Szene ist, von „heute-show“, über „Die Anstalt“, „ZDF Magazin Royale“, bis Dieter Nuhr oder „Wir sind die Meiers“.

Man gibt in solchen Satireformaten als Schauspielerin wegen der Polarisierungen mehr von sich preis als in Serien und Filmen. Haben Sie keine Angst vor Social-Media-Rumor?

Ich bin nicht auf solchen Plattformen. Das erreicht mich nicht persönlich. Es kann schon sein, dass mich da mal jemand falsch einsortiert.

Am 12. Juli packen Sie satirisch nun noch einen drauf, vertreten die pausierende „heute-show“ mit der „heute -show History“.

Ja, wir fragen: Wer ist schuld an unserer heutigen Misere? Wer hat das verbockt?

Und ihre Antwort: Wer hat’s verbockt?

Warten Sie’s ab. Das Format diskutiert die Fragen der Zeit, zu Krieg, Klima, Geschlechterrollen, mit Figuren aus der Geschichte, die ich zum größten Teil selbst und mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zusammen spielen darf.