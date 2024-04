Vorsicht, Edin Hasanović! So durchgeknallt ist die neue Late-Night-Show im ZDF

Schreie gibt es in vielerlei Form. Aus Furcht, vor Freude, in Panik, zur Warnung und nicht zu vergessen natürlich: um ihrer selbst willen. Also ungefähr, wie sie „Edins Neo Night“ (ZDF Mediathek ab Samstag; 28.4., ZDFneo, 22.15 Uhr) von Beginn an unablässig ausstößt. Immerhin steht ihr Gastgeber, Nachname Hasanović, seit einiger Zeit für Live-Entertainment am oberen Geräuschpegel, den er parallel zu seiner sehenswerten Schauspielkarriere in den LED-Gewittern von Joko & Klaas kalibriert.