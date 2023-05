Schneller Wechsel beim „Spiegel“ Kurbjuweit löst Klusmann als Chefredakteur ab

Was ein quälend langer Prozess hätte werden können, wurde schließlich ein ganz kurzer: Steffen Klusmann, 57, hört als „Spiegel“-Chefredakteur auf, Dirk Kurbjuweit, 60, übernimmt sofort. Das teilte das Medienhaus am Donnerstag in Hamburg mit.

Gegenseitiges Einvernehmen

Die Trennung von Klusmann erfolge nach der Umsetzung weitreichender Reformen „im gegenseitigen Einvernehmen“. Der Journalist, seit 2019 Chefredakteur des Nachrichtenmagazins, ließ sich so zitieren: „Wir haben eine ganze Menge gemeinsam erreicht. Zuletzt haben Geschäftsführung und ich in entscheidenden strategischen Fragen allerdings allzu oft keine Einigkeit erzielt - was nun mein Ausscheiden zur Folge hat.“

„Spiegel“-Geschäftsführer Thomas Hass sagte Klusmann „großen Dank für seine wegweisende Arbeit in den vergangenen fast fünf Jahren, allem voran für die Zusammenführung der Print- und Online-Redaktion und die Erfolge in unserer digitalen Abo-Strategie“. Klusmanns Ausscheiden werde bedauert. Bei der Frage der Nachfolge sei es Gesellschaftern und Geschäftsführung wichtig gewesen, laufende Reformprojekte mit verlässlicher Stabilität voranzutreiben und die Priorisierung des Digitalangebots zu intensivieren.

Zuletzt haben Geschäftsführung und ich in entscheidenden strategischen Fragen allzu oft keine Einigkeit erzielt Steffen Klusmann

Co-Geschäftsführer Stefan Ottlitz, dem erbitterte Machtkämpfe mit Steffen Klusmann nachgesagt werden, lobte den neuen Chefredakteur Kurbjuweit. Dieser habe „ein klares Bild davon, wie unser Journalismus im Digitalen wie in Print weiterzuentwickeln ist zwischen Tempo und Tiefe, und er hat sowohl als Autor als auch in Leitungsfunktionen vorgemacht, wie man das Profil des ,Spiegel‘ schärft.“ Auf eine weitere Markenprofilierung komme es gerade in der Pay-Strategie an, deren Erfolg sei für die journalistische wie wirtschaftliche Unabhängigkeit essenziell.

Der neue „Spiegel“-Chefredakteur Kurbjuweit ist ein ausgewiesener Autor des Magazins, derzeit arbeitet er im Hauptstadtbüro. Dass er seit 1999 für den „Spiegel“ arbeitet, kann für ihn ein klarer Vorteil sein – er kennt die Stricke und Fallstricke zwischen Gesellschaftern und Mitarbeiter KG, zwischen Redaktion und Verlag. Der preisgekrönte 60-Jährige hat zudem mehr als zehn Bücher verfasst. Zur Chefredaktion des „Spiegel“ werden weiterhin Clemens Höges, Melanie Amann und Thorsten Dörting gehören.

Klusmanns Start 2019 war holprig, denn er musste für die Aufarbeitung des wohl größten Skandals des Magazins um gefälschte Texte des bis dahin gefeierten „Spiegel“-Autors Claas Relotius sorgen. Das gelang ihm, die Leitung der Redaktion in dieser schwierigen Zeit brachte Klusmann Respekt ein. Am Dauerthema der Zusammenlegung der redaktionellen Bereiche Online und Print musste er sich arbeiten, dieses Konfliktfeld ist längst nicht beseitigt.

Vielleicht fehlte Steffen Klusmann auch der notwendige Stallgeruch, der studierte Volkswirt, der vorher unter anderem für den „Stern“ und die „Financial Times“ gearbeitet hatte, kam 2019 aus der Chefredaktion des „Manager Magazin“ an die „Spiegel“-Spitze. Über seinen Job sagte er 2021: „Dass es einen an der Spitze des ,Spiegel‘ schnell verreißen kann, sollte man einpreisen, wenn man den Job annimmt. Sonst macht man vor lauter Angst entweder gar nix oder alles falsch.“ Klusmann jedenfalls ersparte sich, der Redaktion und dem Verlag eine Hängepartie, indem er den „Spiegel“ schneller als schnell verlässt.

Kein Rückhalt bei den Gesellschaftern

Und sein Rückhalt scheint so groß nicht gewesen zu sein. Die Gesellschafter - Mitarbeiter KG (50,5 Prozent), RM Hamburg Holding (25,5 Prozent), Erbengemeinschaft Augstein (24 Prozent) - haben sich, anders von Teilen der Redaktion gewollt, der Trennung nicht in den Weg gestellt.

Der neue Chefredakteur Dirk Kurbjuweit erklärte: „Das Vertrauen in meine Arbeit und meine Person freut und ehrt mich. In den vergangenen Jahren wurde eine großartige Grundlage geschaffen, um dem ‘Spiegel’ eine dauerhafte digitale Zukunft zu sichern und auch das Magazin noch besser zu machen.“ Na dann.