„Welt“-Chefredakteurin Jennifer Wilton „Twitter wird überschätzt“

Frau Wilton, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Twitter. Diese und fast jede Woche. Nicht, weil der Ton dort so rau wäre – das muss jeder mit sich ausmachen (dann aber auch nicht überrascht sein, wenn er an seinem Tonfall gemessen wird).

Entscheidender: Die Überschätzung der Plattform von Menschen, die es besser wissen sollten. Selbst wohlwollende Statistiken gehen davon aus, dass weniger als zwei Prozent der Deutschen Twitter täglich besuchen. Davon sind allerdings sehr viele Journalisten und Politiker. Sie sind also weitgehend unter sich, verwechseln aber offenbar das, was dort passiert, oft mit DER Öffentlichkeit.

Und tragen diese Schwerpunktsetzung dann in andere Medien. Das führt nicht zuletzt zu einer andauernden Beschäftigung mit sich selbst, siehe die bis in diese Woche ragende Precht/Welzer-Debatte.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Gefreut ist der falsche Begriff bei diesem traurigen, dramatischen Thema. Aber Sozial Media zeigt gerade da auch mal wieder, wie wertvoll es ist: Viele der Bilder und Videos von den mutigen Protesten der Frauen im Iran haben sich vor allem auf Instagram und Twitter verbreitet; viele Informationen erreichen hier die Welt.

Was können Sie empfehlen?

Sie fühlt sich an, wie aus der Zeit gefallen, diese Sendung, also gerade richtig für Samstagnachmittage, 15 Uhr. Stephan Holzapfel spielt auf Radio Kultur mit seinen Hörern Erkenne-die-Melodie, oder auch Wünsch-Dir-was.

Es geht um klassische Musik, viele sind Stammhörer, manche nervöse Erstanrufer, einige echte Experten, andere wollen vor allem hallo sagen. Es sind freundliche, lustige, manchmal kuriose oder gar absurde Gespräche, beste Erholung nach nachrichtenstarken Wochen.

