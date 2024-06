Wenn der Nachbar 30 Sekunden früher jubelt Welche Übertragung bei der Fußball-EM am schnellsten ist

Man kennt das: Da sitzt man vollgepumpt mit Fußballfieber und Titel-Hoffnungen mit Freunden vor dem heimischen TV-Gerät, um Kimmich für die bevorstehende Ecke anzufeuern – da brüllt der Nachbar bereits „TOOOOOOOR!“.

Verzögerungen bei der TV-Übertragung können jeder EM-Ekstase innerhalb kürzester Zeit den Garaus machen. Leidtragende sind vor allem Fußballfans in dichtbesiedelten Gebieten, die Nachbarn oder Eckkneipen mit einem schnelleren TV-Signal haben. Wir verraten, welcher Übertragungsweg der schnellste ist und auf welche Streaming-Anbieter man setzen sollte.

Wie schnell das TV-Bild übertragen wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits ist der Weg entscheidend, wie das TV-Signal ins Haus gelangt. Andererseits kann aber auch die genutzte Hardware die Geschwindigkeit bei der TV-Übertragung positiv oder negativ beeinflussen.

70 Prozent der Deutschen wollen die EM-Spiele von Zuhause aus verfolgen (Quelle: Studie der Universität Hohenheim)

Rechtzeitig vor der Fußball-EM im eigenen Land hat die Fachzeitschrift „c’t“ noch einmal die Stoppuhr heraus gekramt und nachgemessen, welcher Übertragungsweg wie lange dauert. Die schlechte Nachricht: Wer den Empfangsweg ungeschickt wählt, jubelt bis zu 90 Sekunden später als Herr Mayer von nebenan. Die gute Nachricht: Man kann etwas dagegen tun, indem man auf den richtigen Streaming-Anbieter setzt.

Satellit, Kabel oder DVB-T2: Was ist am schnellsten?

Am schnellsten ist das Fernsehen via Satellit. Laut „c’t“ dauert es rund sechs Sekunden, bis das Tor via Satellitensignal auf dem heimischen Bildschirm zu sehen ist.

Mit jeweils 1,5 Sekunden weiterer Verzögerung liegen der TV-Empfang über Antenne (mit DVB-T2) und das Kabelfernsehen knapp hinter dem Satellitensignal. Auch wenn diese geringe Verzögerung (auch Latenzzeit genannt) noch verkraftbar erscheint; mit 1,5 Sekunden könnte Herr Mayer von nebenan und einen „TOR!“-Brüller voraus sein.

EM-Übertragung im TV Empfang via Satellit: 6 Sekunden hinter der Echtzeit (bei ARD und ZDF)

Empfang via DVB-T2 (Antenne): 7,5 Sekunden hinter der Echtzeit (bei ARD und ZDF)

Empfang via Kabel (gemessen im Vodafone-Netz): ARD: 7,5 Sekunden hinter der Echtzeit ZDF: 6,5 Sekunden hinter der Echtzeit

Quelle: Test des „c’t“-Magazins

Fußball-EM via Streaming: Wie schnell ist IP-TV?

Bei sogenannten IP-TV-Diensten (oder auch Streaminganbieter) gestaltet sich die Vergleichbarkeit aufgrund der schieren Masse an Anbietern, Empfangsgeräten, Apps und schließlich auch Internetgeschwindigkeiten etwas schwieriger.

Was sich anhand der Ergebnisse aus dem „c’t“-Test aber ablesen lässt: Die Mediatheken-Apps der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF waren im Vergleich zu anderen TV-App-Anbietern wie Zattoo, Waipu oder Joyn am schnellsten. Dabei zeigte die Übertragung via ZDF eine geringere Latenz als die von der ARD.

Mediatheken: EM-Übertragung via ARD oder ZDF ARD (Mediathek-App) Smart-TV-App: 12 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 10,5 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 12 Sekunden hinter der Echtzeit TV-Stick von Waipu: 12 Sekunden hinter der Echtzeit

ZDF (Mediathek-App) Smart-TV-App: 8 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 9 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 9,5 Sekunden hinter der Echtzeit TV-Stick von Waipu: 9 Sekunden hinter der Echtzeit

Quelle: Test des „c’t“-Magazins

Die meisten der privaten App-Anbieter hinkten dem Satellitensignal immerhin um 12 bis 23 Sekunden hinterher. Die Joyn-App vom ProsiebenSat1-Konzern wies im Test mitunter eine Latenz von 40 Sekunden hinter dem Sat-Signal auf und wird von „c’t“ als „unbrauchbar für Live-Events“ bezeichnet.

Private Streaming-Anbieter Waipu Smart-TV-App: 27 bis 29 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 28 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 18 bis 21 Sekunden hinter der Echtzeit TV-Stick von Waipu: 12 Sekunden (ARD) bis 29 Sekunden (ZDF) hinter der Echtzeit

Zattoo Smart-TV-App: 25 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 25 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 21 bis 22 Sekunden hinter der Echtzeit

Joyn Smart-TV-App: 46 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 47 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 43 Sekunden hinter der Echtzeit

Magenta TV Smart-TV-App: 29 Sekunden hinter der Echtzeit Fire-TV-Stick von Amazon: 28 Sekunden hinter der Echtzeit Apple TV: 30 bis 32 Sekunden hinter der Echtzeit

Quelle: Test des „c’t“-Magazins

Livestreams im Browser via ARD und ZDF Die Anbieter ARD und ZDF erweisen sich übrigens auch als die bessere Wahl, wenn man das EM-Spiel im Browser auf dem PC, Tablet oder Handy sehen will. Während die öffentlich-rechtlichen Streamingdienste beispielsweise auf einem Android-Tablet gerade einmal 12 Sekunden Verzögerung nach Echtzeit aufweisen, hinkt Joyn auf diesen Endgeräten bereits um 54 Sekunden hinterher. Im Browser eines Windows-PCs war die Latenz bei der ARD hingegen lediglich bei 8 Sekunden, also 2 Sekunden hinter dem Satellitensignal.

Warum die EM-Tore bei Waipu jetzt schneller fallen

Pünktlich vor der EM will der Streaminganbieter Waipu die Latenz für Übertragungen von der ARD und ZDF um ganze 30 Sekunden reduzieren. Der sogenannte „Sport-Modus“ soll es möglich machen und die Übertragungsgeschwindigkeit des TV-Signals dank neuer Highspeed-Technik drastisch erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

Demzufolge sollen Kunden den „Sport-Modus“ auf ihren Waipu-TV-Sticks selbst aktivieren können. So ließen sich „die Spiele der Fußball-EM 2024 fast in Echtzeit“ erleben, erklärte der Streaminganbieter.

Profi-Tipp vom Experten: Schneller geht’s nicht Tagesspiegel-Redakteur und Medien-Experte Kurt Sagatz empfiehlt als ultimativen Tipp übrigens das Radiohören – so denn das EM-Spiel via Hörfunk übertragen wird. „Wegen der Übertragungstechnik gibt es beim Radio so gut wie gar kein Delay“, so Sagatz.

Wo wird die Fußball-EM 2024 übertragen?

Den Großteil der EM-Spiele können Fans kostenlos im Free-TV verfolgen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von 34 Spielen, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die Halbfinals und das Finale.

RTL ist der dritte Sender im Bunde und zeigt zusätzlich zwölf Spiele live im Free-TV.

Für die restlichen Partien benötigt man ein kostenpflichtiges Abo für MagentaTV. Dort werden alle 51 Spiele der EM live übertragen. Fünf dieser Spiele sind exklusiv nur auf MagentaTV zu sehen, darunter vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale. (mit dpa)