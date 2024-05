Wie gut ist der Berliner „Tatort“? Vom Keller in die Lichtenberger Pagode

Man hat ja in über 50 Jahren „Tatort“ schon vieles gesehen, gerade auch vom RBB, aber das ist wirklich erstaunlich: Die neue Berliner Ausgabe nimmt sich anfangs geschlagene 20 Minuten Zeit für die Spurensicherung, und wenn sich der Ermittler Robert Karow (Mark Waschke) nicht auch noch um seine Kollegin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) kümmern müsste, die am Tatort fast ohnmächtig zu werden droht, säße Karow wohl heute noch mit Gummianzug und Handschuhen dort, um Blut- Sperma- und Haarproben zu suchen.

Wir sind in Berlin-Lichtenberg. Es hat schon deutlich wärmere Settings im „Tatort“ gegeben. In ihrem zweiten gemeinsamen Fall „Am Tag der wandernden Seelen“ (ARD, 5.5., 20.15 Uhr) haben es Karow und Bonard mit einem mysteriösen Mordfall in einem mysteriösen Haus zu tun. Der Tote starb dort durch mehrere Messerstiche. Keine Einbruchsspuren, keine Hinweise auf Raubmord. Hinter einer versteckten Tür im Haus finden die beiden eine Art Folterkeller. Ist das Mordopfer auch grausamer Täter gewesen? Eine junge Vietnamesin wird gesucht. Es gibt Verbindungen zu einer Pagode in Lichtenberg.

Das Böse ist immer noch ein bisschen böser, als man denkt. „Tatort“-Ermittler Susanne Bonard (Corinna Harfouch)

Es ist der erste Berliner „Tatort“, der in einem Writers’ Room entstand, wie es bei Streamingserien schon länger üblich ist. Das Drehbuch stammt von Josefine Scheffler und Mira Thiel (auch Regie), die Ideen entwickelten Josefine Scheffler, Dagmar Gabler und Thomas André Szabó.

Kein Krimi vom Reißbrett. Eher der Verdacht: Viele Köche verderben den Brei? Ganz schlau wird man aus dem „Tatort“ jedenfalls nicht. Der taucht in den restlichen 70 Minuten nach der SpuSi fast komplett in die vietnamesische Lebenswelt Berlins ein und setzt da zwischen den Themen Gewalt gegen Frauen, Seelenwanderung und Integrationsfragen abseits des Krimi-Mainstreams Akzente. Das Ganze aufgelockert durch die gewohnten Karowschen Zynismen („Nordvietnam? Südvietnam? Ich bin Ossi, Ihr Wessis, was soll das?“), die es auch der Kollegin Bonard nicht immer einfach machen.

Es hat schon gefälligere Krimis gegeben, was auch an der teils schwer erträglichen und schlüssigen Schere zwischen Brutalität und Spiritualität liegt. Das neue Berliner Ermittler-Team braucht noch ein paar Stories, um richtig miteinander warm zu werden. Wenn das Karow denn will. Immerhin zeigt er in dieser Ausgabe auch mal starke Gefühle.