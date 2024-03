Wiener „Tatort“ Sieht so ein Mörder aus?

Was für eine Feier! Moritz Eisner, der am Abend zuvor seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, schläft seinen Rausch aus. Als der Clubbesitzer Otto Hübner erschossen aufgefunden wird, muss Kommissarin Bibi Fellner ohne ihren Partner zum Wiener Tatort fahren. Kaum wieder im Dienst, schießt Hübners Geschäftspartner auf den Oberstleutnant. Die Kugel streift Eisner, ein Vorgeschmack auf Schlimmeres in diesem „Tatort: Dein Verlust“ (ARD, 10.3., 20.15 Uhr).