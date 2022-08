Herr Beyer, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche denn am meisten aufgeregt?

Dass der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger die alleinige Schuld an ihrem Absturz zugewiesen wird, der aufgrund ihrer „Persönlichkeit“ selbst verschuldet sei. Nicht nur die Aufsichtsgremien haben ebenso versagt, auch viele Medien trifft eine Mitverantwortung, indem sie die Missstände beim RBB zu lange ignoriert haben.

Gab es auch etwas in den Medien, worüber Sie sich freuen konnten?

Auch wenn es bitter klingt: die Bekanntgabe der Trennung von Hubert Burda, 82, und Maria Furtwängler, 55. So viel Offenheit und Mut, in ihrem Alter einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, ist bewundernswert. Merke: Höre nie auf, anzufangen.

Ihr Lieblings-Podcast?

„Die Olympia-Protokolle“, die vierteilige Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks über das Olympia-Attentat von 1972 mit bislang unbekannten Dokumenten, zu finden in der ARD-Audiothek.