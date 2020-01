Herr Pontzen, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Über die Nachrichtenauswahl meines Portals web.de. Die Mischung aus Banalität und Fremdschämfaktor war mal wieder spektakulär. Man gewinnt den Eindruck, operativ aufgefrischte Körperteile und Beziehungsprobleme von Umlaut-Promis wären das Relevanteste, was die Welt zu bieten hat. Noch schlimmer: Meldungen, die mit „XY hat im Netz Spott ausgelöst…“ beginnen – im peinlichen Versuch, die Empörungsspirale in Gang zu setzen. Meist fußend darauf, dass sich irgendein anonymer „Piguin69“ genüsslich in Rage echauffiert hat. So entstehen künstlich Diskussionen, die es ohne mediale Aufwertung nicht gäbe. Hat was von denen, die früher auf dem Schulhof Streit provozierten nach dem Motto: „Der da hat gesagt, Du bist blöd. Würde ich mir nicht gefallen lassen!“ Unschöne Technik.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich gefreut haben?

Entsprechend über mediale Akteure, die solche Szenarien mit kühlem Verstand herunterdimmen, die in solche Empörungsblasen reinpiksen – statt sie weiter aufzublähen. Und so der gewachsenen Polarisierung eher entgegenwirken als sie weiter anzufachen, indem sie sich einer schlichten Schwarz-Weiß-, respektive Gut-Böse-Bewertung verweigern. Ist oft mühsamer, aber in der Gereiztheit dieser Tage wichtiger denn je, finde ich. Wer soll vermitteln, wenn nicht wir Medien?

Welche Webseite, welches Internet-Video können Sie empfehlen?

Einfach „funny babies“ im Suchfeld einer Video-Plattform eingeben, durchklicken – und den Nachmittag freinehmen (Idee kam durch mein Web-Portal). Alternativ folgender Suchtext: Die schönsten Tore von Borussia Mönchengladbach.

Daniel Pontzen ist für das ZDF als Hauptstadtkorrespondent und Moderator des „Mittagsmagazins“ im Einsatz.