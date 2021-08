In eine andere Rolle schlüpfen, aus der eigenen Haut fahren, welche SchauspielerIn möchte das nicht? Man tritt Hannelore Hoger aber nicht all zu nahe, wenn man sie sich sehr nahe bei ihrer Paraderolle als Kommissarin „Bella Block“ denkt: nichts vorschreiben lassen, durchaus stur, manchmal verbissen, kein Blatt vor den Mund nehmen.

Über zwei Jahrzehnte kam die Hoger so als Ermittlerin im ZDF mit ihrer wachen Art und tiefen Stimme an die Herzen der Zuschauer. Sie gehört zu den großen deutschen Charakterschauspielerinnen der Gegenwart, und es passt irgendwie zum Eigensinn der Bella Block, Verzeihung, Hannelore Hoger, dass kaum einer weiß, ob die Schauspielerin an diesem Freitag 80, 78 oder 81 Jahre alt wird.

Um ihr genaues Alter betreibt die gebürtige Hamburgerin seit längerem eine Art Verwirrspiel. Im Steckbrief ihrer Künstleragentur steht 1940, stimmen muss das nicht. Viele Beobachter tendieren zu 1941, so Wikipedia. Das Munzinger-Archiv für Prominente nennt 1943, verweist auch auf 1941.

Hoger selbst bezeichnet das Reden über das Alter als „langweilig“. Feiern kann sie am Freitag auf jeden Fall und stolz zurück blicken auf ihr Schauspielstudium in Hamburg, Theaterarbeiten mit Kurt Hübner und Peter Zadek, die Filme mit Alexander Kluge (mit dem sie auch liiert war) in den 1960er Jahren oder in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotha.

Dann ab 1994 der große Durchbruch als TV-Kommissarin Bella Block, fast 40 Folgen gute Kritiken und Quoten bis 2018. Nach dem Aus der Serie wurde es ruhiger um Hoger. Sie wirkte nur vereinzelt an Produktionen mit, habe keine Lust mehr auf den Stress von Dreharbeiten und ständiges Textlernen, sagte sie einmal. Film und Fernsehen hielten einen in Erinnerung. Bella Block sei für sie auch ein „Glücksfall“. Nicht nur für sie, auch für uns Zuschauer.