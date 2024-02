Mehr als 120 Tote bei Waldbränden in Chile „Ich sah nur noch Asche und Glut“

Gustavo Sepúlveda hilft gerade einem Nachbarn in seinem Laden, als er durch das Fenster die Flammen sieht. Eine gerade Linie, die sich den Hügel hinaufzieht. Waldbrände, wie jedes Jahr, denkt er. Und arbeitet weiter. Es ist Freitagabend, etwa 18 Uhr in Las Lomas, einem ärmeren Viertel in der Region Valparaíso. Hochsommer mit mehr als 30 Grad, dazu ein starker Wind.