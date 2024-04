Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Spaß Wie alle von Arbeitszeitverkürzungen profitieren können

Freitags ist bei Goekeler Messtechnik schon seit vier Jahren frei. Durch Kurzarbeit während der Pandemie stellte das Familienunternehmen aus dem Stuttgarter Speckgürtel fest, dass es seine Effizienz mit einer 4-Tage-Woche „enorm steigern“ konnte. Goekeler testete verschiedene Modelle und reduzierte die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 34 Stunden bei gleichem Lohn.

Geschäftsführer Timo Gökeler resümiert aus den jährlichen Evaluationen des Arbeitszeitmodells: Die Zahlen sind gut, die Mitarbeitenden zufrieden und weit unter dem Durchschnitt krank.

„Montags kommen sie sichtlich entspannt rein und arbeiten hocheffizient“, sagte der Familienunternehmer, der aber auch betont, dass sich kürzere Arbeitszeiten nicht überstürzt einführen lassen, ohne zuvor die Arbeitsprozesse daran angepasst zu haben.

Das sei mithilfe der Mitarbeitenden erfolgt, und so funktioniere die kürzere Arbeitswoche personell wie wirtschaftlich – auch mit Blick auf den internationalen Wettbewerb.

Das DGB-Motto: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“

Betriebe wie Goekeler Messtechnik machen so schon vor, was der Deutsche Gewerkschaftsbund für die diesjährigen Kundgebungen zum 1. Mai als Motto auserkoren hat: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Das trifft nicht nur auf Zustimmung. Mehr Freizeit heißt auch weniger Arbeit. Wie soll das aufgehen, wenn zugleich überall Arbeits- und Fachkräfte fehlen?

Die rein rechnerische und deshalb naheliegende Antwort ist: Das geht nicht. Aber die greift zu kurz: Menschen sind keine Kalkulationsmasse, sondern Lebewesen mit Zielen, Hoffnungen – und mit Grenzen. Wenn es angesichts liegender Arbeit „Wir müssen endlich wieder mehr arbeiten“ aus der Politik sowie von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden hallt, löst das ein Störgefühl aus.

Zum einen werden mit dem Ruf nach mehr Leistungsbereitschaft Wohl und Wehe des volkswirtschaftlichen Wohlstands vom Strukturellen auf die Einzelnen verschoben. Denen aber fehlt bereits jetzt oftmals Zeit für Familie, Freizeit, Ehrenamt und politisches Engagement.

Die meisten, die keine Vollzeit schaffen, können dies aufgrund von Krankheit, Behinderung, Aus- und Weiterbildung und persönlichen und familiären Verpflichtungen nicht, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ermittelt hat. Insbesondere Frauen arbeiten deshalb in Teilzeit, um Kinder und Pflegebedürftige zu betreuen – Aufgabe der Politik wäre es, hier gegenzusteuern.

Deutschland altert, viele Menschen sind am Limit

Deutschland ist – auch das unterspielt der Ruf nach mehr Leistung – eine alternde und grunderschöpfte Gesellschaft. Spätestens seit Corona ist klar: Viele Menschen sind am körperlichen und physischen Limit. Immer mehr Menschen schlafen wegen beruflichen und privaten Stresses schlecht. In Folge wachsen die Risiken für chronischen Erkrankungen.

Vergangenes Jahr war der Krankenstand auf Rekordniveau. Durchschnittlich fehlten Beschäftigte 20 Tage bei der Arbeit, vor allem wegen Erkältungen und psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Burnout. Auch Muskel- und Skeletterkrankungen stiegen.

Menschen in Deutschland arbeiten historisch betrachtet so produktiv wie nie, wenngleich das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist – wegen der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle, wie eine Studie zum Krankenstand schlussfolgert. Unternehmen, Krankenkassen und der Fiskus hätten demnach Milliardenbeträge verloren.

Ich kann die Vier-Tage-Woche absolut empfehlen. Francesca Schiano, Geschäftsführerin des 25hours Hotels Bikini Berlin

Die Debatte um Arbeitsaufkommen und Arbeitszeit sollte sich deshalb deutlich mehr als bisher darum kümmern, wie Arbeit so gestaltet wird, dass sie von den Menschen über möglichst lange Zeit gern und gut erledigt werden kann. Dazu gehören die Erfahrungen von Unternehmen, die probeweise kürzere Wochenarbeitszeiten eingeführt haben.

Die Produktivität steigt, die Laune wird besser

Die meisten halten daran auch nach dem Versuch fest, weil sich wie bei Goekeler erweist: Die Mitarbeitenden sind zufriedener, arbeiten intensiver, kommen in ihrem Alltag besser zurecht, sind weniger gestresst und seltener krank. Längst belegen auch Studien, dass die Produktivität bei kürzerer Arbeitszeit steigt. Was mit einer völlig neuen, KI-unterstützten Digitalisierung nochmal sprunghaft ansteigen könnte.

Natürlich lässt sich das nicht auf alle Branchen und Berufsgruppen übertragen. Einen Zug kann man nicht effizienter steuern, die Versorgung von Pflegebedürftigen kann das Pflegepersonal bereits in Vollzeit kaum mehr stemmen. Doch das ist kein Argument dafür, alles zu lassen, wie es ist.

Seit dem jüngsten GDL-Tarifabschluss für Lokführer bröckelt auch bei der Bahn die starre Arbeitszeit. Und wer kürzere Arbeitszeiten grundsätzlich als nicht praxistauglich abtut, verkennt, wie notwendig es ist, die Arbeitsgepflogenheiten neu zu strukturieren.

Weniger Arbeitstage machen glücklich

Werden verstaubte Abläufe und Besprechungsrunden auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft, bietet das neben Zeitersparnis auch mehr Spaß an der Arbeit.

Laut „Work-Happiness-Report“ sind die Menschen am glücklichsten mit ihrem Job, die eine Vier-Tage-Woche haben. Dabei muss diese nicht zwingend mit einer kürzeren Arbeitszeit einhergehen: 25hours Hotels bietet in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz seit zwei Jahren die Option einer Vier-Tage-Woche für Reinigungskräfte, Empfangsmitarbeitende bis zu Managementpositionen bei gleichbleibender Vollzeit an.

„Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, sagte Francesca Schiano, Geschäftsführerin des 25hours Hotels Bikini Berlin und: „Ich kann die Vier-Tage-Woche absolut empfehlen.“ Mehr als 80 Prozent der Belegschaft hätten das Angebot angenommen und seien in der Folge motivierter bei der Arbeit.

Das sollte umso mehr aufhorchen lassen, als eine nachhaltige Wirtschaft bereits heute darauf angewiesen ist, der Generation X und nachfolgenden die Erwerbsarbeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei kann Bürokratieabbau helfen, um langatmige Prozesse zu verkürzen und die Arbeit effizienter zu gestalten. Das ermöglicht dann auch flächendeckend neue Arbeitsmodelle, die sich mit dem Privatleben gut vereinbaren lassen, dieses gar wertschätzen.