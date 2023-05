Mehr Respekt für Artikel 1 im Grundgesetz? Wenn alles gleich „menschenunwürdig“ ist

Nur ein Beispiel: „Die Menschenwürde ertrinkt im Mittelmeer“, überschrieb jüngst die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BafF) eine Pressemitteilung. Was sie mit dieser Botschaft möglicherweise erreicht, ist eine größere Betroffenheit, denn Menschenwürde haben ja alle Menschen, auch die Empfänger der Nachricht.

Wenn die Menschenwürde ertrinkt, ertrinkt dann also mehr als „nur“ eine Gruppe von Menschen? Oder ertrinkt womöglich weniger, weil die Menschenwürde eine Idee ist, die, anders als Menschen, nicht ertrinken kann?

Die Menschenwürde ist besonders in Deutschland ein besonderes Wort. Sie kommt vor in Artikel 1 des Grundgesetzes, das an diesem Dienstag vor 74 Jahre in Kraft trat: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es da.

Das ist in seiner ganzen Apodiktik ein seltsamer Satz. Heißt: „ist unantastbar“, dass man sie nicht antasten darf, oder dass man sie gar nicht antasten kann? Und was genau ist das überhaupt: die Würde des Menschen? Ganz klar ist es nicht.

Schadet der inflationäre Gebrauch dem Anliegen?

Klar ist aber, dass trotz der inhaltlichen Unbesprochenheiten nicht nur die BAfM gern mit der Menschenwürde und ihrer Bedeutung hantiert. Ein paar Nachrichten der jüngeren Zeit: Die Bremerhavener Polizei holt auf rabiate Weise zwei Jungs aus der elterlichen Wohnung: Menschenunwürdiges Vorgehen, kommentiert der Familienanwalt.

Eine überbelegte Flüchtlingsunterkunft in Konstanz bleibt überbelegt: Menschenunwürdig, findet die Partei Die Grünen. Kandidaten einer TV-Reality-Show frieren in der Kälte, fallen vor Erschöpfung um: menschenunwürdige Behandlung!

Andere Länder haben Verfassungen und Grundrechte, die ohne den Hinweis auf die Menschenwürde auskommen. Für Deutschland ist das keine Option, da Artikel 1 mit einer Ewigkeitsklausel versehen wurde. Ariane Bemmer

Rettungsschwimmer müssen in Kiel in Zwölf-Bett-Zimmern übernachten, die harten Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer, der Umstand, dass eine Bürgergeld-Empfängerin vom Jobcenter kein Geld für die Renovierung ihrer schäbigen Wohnung bekommt: alles nicht weniger als menschenunwürdig.

Beschädigt der inflationäre Gebrauch ihres Attributs am Ende die Idee der Menschenwürde selbst? Nicht, wenn es nach dem Historiker Habbo Knoch geht. Er schreibt in seinem Buch „Im Namen der Würde. Eine deutsche Geschichte“ dieser „ikonische Empörungsformel“ einen Mehrwert zu, und stellt fest, dass „gegen ein Zuviel an Menschenwürde“ nur diejenigen wettern könnten, „die nicht auf Schutz und Hilfe in ihrem Namen angewiesen sind“.

Knoch, der an der Universität Köln Neuere und Neueste Geschichte lehrt, plädiert darum dafür, die Menschenwürde auch als „Axiom der politischen Moral“ schon zu schützen, denn das sei „eine entscheidende Voraussetzung für den Schutz der Menschenwürde selbst“.

Willkürliche Ableitungen für die Debatten zu Sterbehilfe

Das sieht Rüdiger Bittner völlig anders. Der Bielefelder Philosophieprofessor hält die Menschenwürde für einen „inhaltsleeren Begriff“ und gerade im Grundgesetz für verzichtbar, solange nicht definiert sei, was sich konkret auf ihr aufbauen lasse. Prominente Beispiele sind etwa Fragen der Sterbehilfe oder auch der informationellen Selbstbestimmung. In beiden Debatten wird zwar im Namen der Menschenwürde argumentiert, aber für Bittner sind solche Ableitungen „schlicht willkürlich“.

In seinem Buch „Bürger sein. Eine Prüfung politischer Begriffe“ begründet er seine Position mit seinem Vorbehalt gegen die Vorrangstellung, die das Wort Würde beinhaltet. Dass eine, einer oder etwas eine Würde hat, müsse nur dann erwähnt werden, wenn andere keine haben. Wer oder was sollte das sein? „Arten liegen nur nebeneinander“, schreibt er, sie seien nicht nach „Stufen der Vollkommenheit“ höher- oder niederwertig. Das ist, wie er selbst sagt, eine „rabiate“ Haltung.

Wir sind nicht Hitler, wir sind Kant

Aber auch, wenn man Bittners Ansicht nicht teilt, so ist doch Konsens, dass zumindest alle Menschen eine Würde haben. Einfach, weil sie als Mensch existieren. Der grundgesetzliche Trommelwirbel erklärt sich aus der deutschen Geschichte heraus.

Nach dem Ende des Nationalsozialismus und den in seinem Namen geplanten, unterstützten, tolerierten, ignorierten und durchgeführten Verbrechen sollte am Neubeginn zumindest der Bundesrepublik eine Selbstvergewisserung stehen: Wir sind so gar nicht, die Nazi-Zeit war ein Ausrutscher, wir sind nicht Hitler, wir sind Kant.

Die Unantastbarkeit der Würde habe die Würde der deutschen Bevölkerung gemeint, sagt Historiker Knobbe. Sie sollten durch das Grundgesetz und seine Staatsabwehrrechte gegen neuerliche Übergriffe einer öffentlichen Gewalt geschützt werden. Es ging nicht um den Holocaust. Diese Betrachtung kam erst später hinzu, als die Aufarbeitung begann.

Mit heutigen Ohren hört sich das ein bisschen so an, als habe da schon die Ahnung bestanden, dass man vor allem sich selbst entwürdigt, wenn man sich aufführt wie ein Tier, und nicht jene, die man im Blutrausch zu Opfern macht.

Die Würde des Menschen ist ein unverfügbarer Wert, auf dessen Beachtung der einzelne nicht wirksam verzichten kann. Aus einem Verwaltungsgerichtsurteil zum untersagten „Zwergenweitwurf“ von 1992

Und so gibt es auch in Fragen der Entwürdigung bis heute Unklarheit. Ein gern zitierter Fall ist der sogenannte Zwergenweitwurf. Ein Verwaltungsgericht untersagte 1992 eine Show, in der mit kleinwüchsigen Menschen geworfen werden sollte, wogegen einer der Kleinwüchsigen, der sich in seiner Berufsausübungsfreiheit beschränkt sah, vergebens klagte.

„Die Würde des Menschen ist ein unverfügbarer Wert, auf dessen Beachtung der einzelne nicht wirksam verzichten kann“, schrieb das Gericht in seiner Begründung und erklärte den Selbstbestimmungswunsch des Antragstellers für nachrangig.

Man findet ähnlich paternalistische Betrachtungen auch im Umgang mit Opfern von Gewalttaten, die von der öffentlichen Meinung oder auch Gerichten für „entwürdigt“ erklärt werden. Wie die Opfer das selbst sehen, wird nicht erfragt. Vielleicht sehen sie ihre Würde gar nicht beschädigt.

Vielleicht fühlen sie sich in ihrer Würde erst angegriffen, wenn eine wie auch immer legitimierte Öffentlichkeit ihnen die absprechen will. In dem Fall würde trotz völlig gegenteiliger Absichten das Werk der Täter mit anderen Mitteln fortgeführt.

Wer entscheidet über die Würde der Anderen? Muss das überhaupt sein? Kann Übergriffigkeit verhindert werden? Andere Länder haben Verfassungen und Grundrechte, die ohne den Hinweis auf die Menschenwürde auskommen. Für Deutschland ist das keine Option, da Artikel 1 mit einer Ewigkeitsklausel versehen wurde, also unveränderlich ist. Umso wichtiger, den Begriff mit Inhalt zu festigen, statt ihn durch Übernutzung auszuleiern.