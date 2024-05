Mehr Stress, mehr Sorgen Ist man irgendwann zu alt, entspannt ein Kind aufzuziehen?

Frau Schoener, Herr Dötsch, in Ihrem gemeinsamen Buch „Großwerden“ schreiben Sie, dass Kinder heute die besten Chancen haben, gesund aufzuwachsen. Dennoch scheint es so kompliziert wie nie zu sein, sie dabei zu unterstützen. Soziologische Langzeitstudien zeigen, dass inzwischen gut 70 Prozent der Schwangerschaften geplant sind. Fängt da schon das Problem an?

Dötsch: Früher war klar, dass nach der Hochzeit die Familienplanung ansteht. Mittlerweile sind Lebensentwürfe zum Glück flexibler – und das kommt den Kindern zugute. Denn wenn eine Familie gut vorbereitet auf das Kind ist, ist das viel besser als andersherum.

Schoener: Allerdings sehe ich schon die Gefahr, dass sich viele Menschen großen Druck machen: Alles soll perfekt sein, bevor das Baby kommt. Man will eine bestimmte Karrierestufe erreicht und sich selbst ausgelebt haben. Zumindest alterstechnisch kann es dann auch irgendwann schwierig werden, überhaupt eins zu bekommen.

Bei der Geburt ihres ersten Kindes sind Mütter in Deutschland durchschnittlich gut 30 Jahre alt und Väter 33. Kann man da überhaupt noch entspannt ein Kind bekommen?

Dötsch: Je jünger man ist, desto stärker ist man dazu bereit, seinen Impulsen nachzugeben. Das liegt daran, dass unser Gehirn erst zwischen 25 bis 27 Jahren komplett verschaltet ist. Wir besitzen zwei Hirnareale, von denen eines unsere emotionalen Impulse und Triebe kontrolliert und das andere unser rationales Handeln. Solange die Vernetzung noch nicht abgeschlossen ist, hält man sich oft für weniger verletzlich. Mit Anfang 20 geht man die Dinge darum tendenziell sorgloser an. Mit zunehmendem Alter begegnet man der Kinderfrage dann verkopfter.

Die Gesprächspartner © Niklas Berg Johanna Schoener, geboren 1981, ist Redakteurin bei der „Zeit“. Sie hat Sprachwissenschaften und Philosophie studiert und schreibt seit vielen Jahren über Bildungs- und Familienpolitik. Jörg Dötsch, geboren 1965, arbeitet seit 30 Jahren als Kinder- und Jugendarzt. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln.

Ist das ein Plädoyer für Elternschaft vor 27?

Dötsch: Ich will das gar nicht werten. Der Zeitpunkt muss zu einem selbst und zum eigenen Lebenskonzept passen. Wenn Sie das Ziel haben, bestimmte Qualifikationen in Ihrem Leben zu erreichen, bevor Sie Eltern werden, sollten Sie darauf hören. Auch das kann das Verhältnis zu den Kindern entspannen, weil Sie dann nicht unterbewusst den Kindern beispielsweise die Schuld für einen Karriereknick geben.

1970 haben Frauen in der BRD mit durchschnittlich 24 Jahren ihr erstes Kind zu Welt gebracht, in der DDR waren sie sogar nur 22. Glaubt man den Erzählungen vieler Großeltern, waren Eltern damals lockerer – und sind mehr ihrer Intuition gefolgt.

Dötsch: Intuition brauchen Mütter und Väter auch heute. Man kann nicht jede Situation neu bedenken. Stellen Sie sich vor, das Kind läuft auf die Straße oder wirft sich im Supermarkt auf den Boden und fängt an zu schreien. In so einem Moment kann man nicht lange hin- und herüberlegen oder googeln, was jetzt wohl das Beste wäre. Da handelt man aus dem Bauch heraus. Doch es ist gut, wenn man die grundsätzliche Haltung vorher durchdacht hat. Es ist ein Tabu, aber viele Eltern kennen akute Stresssituationen, in denen sie den Impuls haben, dem Kind eine runterzuhauen oder es zu schütteln. Den muss man immer kontrollieren können.

Was ist Ihr Rat für den Ausraster im Supermarkt?

Dötsch: Am besten zieht man das Kind hoch und setzt ihm mit klaren, bestimmten Worten eine Grenze. Nein, es gibt jetzt keinen Schokoriegel. Ein Trotzanfall ist nicht der geeignete Moment, um die Sache mit dem Kind auszudiskutieren – es ist kognitiv auch noch nicht in der Lage, die Situation zu überblicken.

Schoener: Das klingt jetzt etwas nach Klischee – als würden Eltern es heute immer wahnsinnig kompliziert machen. In erster Linie machen sie ihren Job supergut und es ist toll, dass sie sich viele Gedanken machen! Die Zeit, in der Eltern weniger über ihre Rolle nachgedacht haben, war sicherlich nicht besser. Nur gibt es mittlerweile so viele Erkenntnisse über die kindliche Entwicklung, dass es manchmal schwer wird, den Überblick zu behalten.

„Großwerden“ erschien 2024 bei Dumont, 351 Seiten, 25 Euro. © DuMont

Nach der Lektüre Ihres Buches weiß man als Schwangere, dass schlecht gewaschener Salat Krankheitserreger enthalten kann, die beim ungeborenen Baby eine Gehirnentzündung auszulösen vermögen, und dass sehr viel Wasser während der Entbindung zu trinken nicht gut für das Gehirn von Mutter und Kind ist. Sind Sie an der Informationsflut nicht mitbeteiligt?

Schoener: Darüber haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Wir fanden aber wichtig, zweifelhaften Trends, die zum Beispiel in sozialen Netzwerken kursieren, wissenschaftlich fundierte Informationen entgegenzusetzen. Beim Thema Ernährung gibt es viele Grundlagen, die Eltern wissen sollten, aber auch etliches, was einfach nur auf ideologischen Glaubenssätzen beruht.

Doch ob das Kind breifrei, zuckerfrei, vegetarisch oder sogar vegan ernährt wird, ist auch eine medizinische Frage. Gibt es Basics, die Sie empfehlen?

Dötsch: Als Erwachsener kann man sich sicher sehr sorgfältig vegan ernähren und so einem Mangel vorbeugen. Doch wenn man für eine andere Person mitentscheidet, die sogar noch im Wachstum ist, sind moralische Bewertungen keine sinnvollen Kategorien. Was Eltern als Anker hilft, ist, dass Babys und Kleinkinder noch keine eigenen Entscheidungen treffen können. Deshalb haben Eltern die Verantwortung, eine gesunde Grundlage dafür zu schaffen, dass das Kind später selbst autonome Entscheidungen treffen kann. Dafür gibt es wissenschaftlich basierte Ernährungsempfehlungen.

Tatsächlich gibt es heute die Tendenz, Kinder sehr früh viele Dinge mitentscheiden zu lassen. Sie beschreiben sehr lustig, wie Eltern teils vor Einjährigen in die Knie gehen, um mit ihnen zu diskutieren, wie lange sie noch auf dem Spielplatz bleiben dürfen.

Schoener: Grundsätzlich ist es gut, wenn Kinder mitbestimmen können. Die Frage ist allerdings, wann das absurd wird.

Dötsch: Manchmal übertragen Eltern ihre eigenen Wünsche unbewusst auf das Kind, beispielsweise wenn sie anregen, ihren Säugling früher aus der Klinik zu entlassen, weil er das unbedingt wolle. Eltern sollten auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, mit denen sie sich beim Kind nicht beliebt machen. Das ist ihre Aufgabe als Erziehungsberechtigte.

Herr Dötsch, Sie sind der Direktor der Kinderklinik der Uniklinik Köln und begleiten seit 30 Jahren Familien. Merken Sie, dass die ängstlicher und im Umgang mit ihren Kindern perfektionistischer geworden sind?

Dötsch: Ja, das beobachten wir Kinder- und Jugendärzte immer wieder. Wir sind allerdings auch nicht ganz unschuldig daran, dass Eltern heute einfach alles richtig machen wollen. Als ich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit war, gab es bei uns in der Klinik noch häufig Fälle von plötzlichem Kindstod. Das war schrecklich mitanzusehen. Ein Kind, das eigentlich gesund zur Welt kam, lag plötzlich tot im Bett. Das hat mich tief belastet. Aber wir haben gelernt, dass Babys in einer rauchfreien Umgebung, im Schlafsack, in ihrem eigenen Bettchen und vor allem auf dem Rücken sicherer schlafen.

Dadurch wurden viele Todesfälle und Krankheiten verhindert. 1991 sind 1.285 Säuglinge unerwartet gestorben, 2020 noch 84 Babys. Ein Rückgang von 93 Prozent.

Dötsch: Ein immenser Erfolg, den wir dadurch erreicht haben, dass wir den Eltern immer mehr Verhaltensweisen zur Gesundheit ihres Kindes mitgegeben. Aber das bringt auch Druck mit sich. Es ist eine Gratwanderung. Wenn Mütter und Väter permanent meinen alles kontrollieren zu müssen, kann das auch ungünstige Folgen für die Entwicklung haben.

Schoener: Die Räume, in denen Kinder sich frei bewegen können, ohne ständig Struktur und Beobachtung ausgesetzt zu sein, sind enger geworden. Gleichzeitig sind die virtuellen Räume, in denen Kinder sich bewegen können, fast grenzenlos. Kinder verbringen viel Zeit mit digitalen Medien. Tendenziell überschätzen Eltern die Gefahren im echten Leben, während sie die virtuellen Gefahren eher unterschätzen.

Und das, obwohl Eltern im Vergleich zu 2001 mittlerweile 40 Minuten mehr Zeit pro Tag mit ihren Kindern verbringen.

Schoener: Erstaunlich, nicht wahr? Und das, obwohl insbesondere die Berufstätigkeit der Mütter in dieser Zeit stark zugenommen hat. Und es geht dabei tatsächlich um aktive Zeit, die Mütter und Väter im Schnitt mit ihren Kindern bis zum 18. Lebensjahr verbringen.

Dötsch: Eltern in Deutschland investieren also mehr Gedanken, Kraft, Recherche und Zeit in ihre Kinder. Ich finde, das ist etwas Gutes.

Schoener: Damit das nicht zu Überlastung führt, wäre es jedoch hilfreich, wenn sich die gesellschaftlichen Strukturen für Familien verbesserten. Dass sie keinen Kitaplatz finden oder sie den Eindruck haben, in Zeiten von Lehrermangel auch noch für den schulischen Erfolg ihrer Kinder verantwortlich zu sein, ist für viele Eltern der pure Stress. Wie ermöglicht man allen Kindern ein gutes Aufwachsen? Das ist doch eine entscheidende innenpolitische Frage, die uns alle etwas angeht.