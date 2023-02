Meinungsforscher Lew Gudkow im Interview „75 Prozent der Russen unterstützen den Krieg“

Herr Gudkow, Sie sind der Kopf des Lewada-Zentrums, des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts in Russland. Die Behörden haben es 2016 als „ausländischen Agenten“ eingestuft, was der Justiz eine Handhabe gibt, Ihr Institut bei dem geringsten Vorwand zu liquidieren. Ist es gefährlich für Sie, wenn Sie mit uns reden?

Ich denke nein. Man muss doch reden. Was dann kommt, das kommt.

