Mit Phagen gegen multiresistente Keime Die Viren, Hoffnung spenden

Wir können dir helfen, hatte man Benjamin Kunath versprochen. „Schließlich sind wir hier nicht in Deutschland.” Kunath sitzt in einem Hotelzimmer im Zentrum von Tbilissi auf dem Schlafsofa, blickt gegen die Wand, eine Träne läuft ihm die Wange hinunter. In Deutschland gilt er als hoffnungsloser Fall, als einer, bei den die Medizin nicht mehr weiter weiß. In der georgischen Hauptstadt, in einem heruntergekommenen Krankenhaus am Ufer der Kura, liegt seine letzte Hoffnung. In einer fast vergessenen Therapie mittels Viren, die nur hier praktiziert wird. Die aber nun auch zusehends in den Fokus westlicher Forscher gerät. Den Phagen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden