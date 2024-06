Mitgliederschwund leicht verlangsamt Mehr als 400.000 Menschen im Jahr 2023 sind aus der katholischen Kirche ausgetreten

Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr 591.718 Mitglieder verloren. Hauptgrund für den Mitgliederschwund sind die 402.694 Kirchenaustritte, wie die katholischen Deutschen Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mitteilte.

Demnach gehörten den 27 katholischen Bistümern zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 20,3 Millionen Menschen an. Das entspricht einem Rückgang von 2,8 Prozent.

Neben den Kirchenaustritten sind Sterbefälle Grund für den Mitgliederschwund. Taufen (131.245), Wiederaufnahmen (4127) und Eintritte (1559) konnten den Verlust nicht aufwiegen. 226.179 Menschen wurden 2023 katholisch bestattet.

Der Mitgliederschwund der katholischen Kirche bleibt damit weiter auf einem hohen Niveau, ging aber im Vergleich zum Vorjahr zurück. 1,9 Prozent der Katholiken verließen 2023 die Kirche.

Im Jahr 2022 hatte eine Rekordzahl von mehr als einer halben Million Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt (2,4 Prozent).

Mitgliederschwund der christlichen Kirchen in Deutschland setzt sich fort In den vergangenen Jahren sind die Kirchenaustrittszahlen ständig gestiegen. Immer mehr Menschen wollen keiner Kirche mehr angehören. Insgesamt gehören gut 46 Prozent der Deutschen der evangelischen oder katholischen Kirche an. Im vergangenen Jahr gehörten 20.345.872 Menschen der katholischen Kirche an, 2022 waren es noch 20.937.950.

Bei den Protestanten sank die Zahl von 19.150.000 auf 18.560.000.

Das entspricht einem Anteil von rund 24 beziehungsweise 22 Prozent an der Gesamtbevölkerung, die in der Statistik der Bischofskonferenz mit rund 84,7 Millionen angegeben wird. Der Mitgliederschwund wirkt sich langfristig auch auf die Einnahmen aus der Kirchensteuer und damit auf die Kirchenfinanzen aus. Viele Bistümer und Landeskirchen befinden sich daher bereits auf Sparkurs.

Dass die Zahl der Austritte gesunken sei, sei „erst mal erfreulich“, sagte der Kölner Generalvikar Guido Assmann dem Domradio. Allerdings sei die Zahl insgesamt immer noch sehr hoch. „Insofern ist die Freude verhalten.“ In Aachen sagte Generalvikar Thorsten Aymanns, dass weniger Menschen die Kirche verließen, sei „erfreulich“.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte bereits im Mai ihre Statistik veröffentlicht. Demnach traten 2023 etwa 380.000 Mitglieder aus der evangelischen Kirche aus. Das waren ähnlich viele wie im Jahr davor.

Den EKD-Angaben zufolge gehörten im Jahr 2023 rund 18,6 Millionen Menschen einer der 20 evangelischen Landeskirchen an. (epd, KNA, dpa)