Wiedergeburt eines Wunderkindes Lucas Meyer-Leclère wird als Entdeckung der Modewoche gefeiert

Auf einen wie Lucas Meyer-Leclère hat Berlin gewartet. Er ist charmant, schlagkräftig. Wenn er vom Englischen ins Deutsche wechselt, ist da plötzlich ein breiter französischer Akzent, der so etwas ist wie eine weitere Schicht des Designers, der plötzlich nicht mehr im perfekten Englisch parliert, sondern nach Wörtern sucht, sie in die Länge zieht und dabei fast unsicher lächelt. Aber vor allem seine Mode überzeugt.

Seine Entwürfe sind so etwas wie die Antithese zum allgegenwärtigen Upcyling, bei dem vor allem alte Kleidung neu zusammengesetzt wird, aus Hosenbeinen werden Ärmel, ein Kleid wird zum Rock. Das ist lustig und kreativ, sieht aber auch oft zufällig aus. Lucas Meyer-Leclère hingegen stülpt die Kleidung von außen nach innen. Er macht sich auf die Suche nach dem Wesen eines Kleidungsstücks, dann nutzt er den Stoff als leere Leinwand, bemalt sie mit wilden Pinselstrichen, sodass der Stoff schwer und steif wird.

Er selbst bringt Jackson Pollock ins Spiel, den amerikanischen Maler, der auf dem Boden liegende Leinwände mit Farbe bespritzte, in der erstarrten Bewegung scheint noch die Aggression zu liegen. Bei Lucas Meyer-Leclère sieht das Ergebnis eher nach unbändiger Eleganz aus, die in ein Zuviel zu kippen droht, aber von der begrenzten Form der Kleidung im Zaum gehalten wird.

Die Modenschau im September 2021 von Lucas Meyer Leclère war ein Geheimtipp. © Getty Images for MBFW

Er ist der neue Liebling der Berliner Mode. Der Senat zahlt seine Schau, das „Fashion Council Germany“ hilft, wo es kann, mit Kontakten – gerade hat er sein neues Atelier bezogen. Dass Karl Lagerfeld sein großes Idol ist, kann man hier erahnen. Der Designer sitzt vor einem leeren Zeichenblock, daneben ein Stapel Modezeichnungen, sorgsam coloriert. Ein großer Strauß weißer Lilien füllt den Raum mit süßlichen Duft. Hinter ihm ein abstraktes Bild, eine Collage aus Fotografie, Malerei und Zeichnung. Er trägt ein von ihm bemaltes Hemd, darüber einen Smoking.

Karl Lagerfeld war der intelligenteste, talentierteste, lustigste, am härtesten arbeitende, organisierteste Designer. Lucas Meyer Leclère

Im Gegensatz zu vielen seiner Berliner Kollegen hatte Lucas Meyer-Leclère die Gelegenheit, Karl Lagerfeld ganz aus der Nähe zu beobachten. Mehrere Jahre hat er für ihn in Paris gearbeitet, später entwarf er für eine italienische Weberei in Mailand Stoffe für Louis Vuitton, Dior, Raf Simons und Lanvin und war bei Jimmy Choo für Accessoires zuständig.

Patchwork und Haute Couture gehen bei LML Hand in Hand. © Fredrick Ruegger

Jetzt fertigt er jeden seiner Entwürfe selbst, stellt sie in einer Galerie in der Kurfürstenstraße zusammen mit seinen Gemälden aus und freut sich, dass er am Mittwoch die Berliner Fashion Week mit seiner Schau beenden darf. Es ist also so, als wenn er noch einmal ganz von vorne anfängt.

Vielleicht hat Lucas Meyer-Leclère einfach zu früh sein Ziel erreicht. Schon als zehnjähriger Junge in Dijon wusste er, was er wollte: bei Chanel arbeiten. Für die Franzosen ist Chanel ein Heiligtum, dass sie verehren.

Der junge Designer hatte seinen eigenen Zeichentisch bei Chanel und durfte Material, Stoffe und Zutaten für die nächste Chanel-Kollektion finden, dafür bekam er alle Möglichkeiten, reiste er durch die Welt, um neue Materialien zu finden. Wenn er sie dann bei den Modenschauen verarbeitet zu Kleidung vor Hunderten von Menschen auf dem Laufsteg sah, dachte er: „Das soll ich gemacht haben?“ Mit gerade mal 20 Jahren hatte sich der größte Wunsch seiner Kindheit erfüllt. Was sollte jetzt noch kommen? „Es war ein Traum! Karl war der intelligenteste, talentierteste, lustigste, am härtesten arbeitende, organisierteste Designer. Er gab den Dingen Wichtigkeit, ohne prätentiös zu sein.“

Auf der Modeschau von Lucas Meyer Leclère liefen Freunde, die er im Nachtleben kennengelernt hatte. © Getty Images for MBFW

Nach der Schule stand für ihn fest, ich gehe nach London an die weltbeste Modeschule Central Saint Martins. Dass er dort zum ersten Mal Karl Lagerfeld begegnen und wenig später die Einladung bekommen würde, für ihn in Paris zu arbeiten, hatte sein ehemaliger Kunstlehrer noch kurz vorher für unmöglich gehalten.

Aber da war noch etwas anderes. Schon früh nahm sein Vater ihn mit in die Ateliers befreundeter Künstler. Das waren magische Orte: der Geruch nach Farbe und Terpentin. „Ich wusste, hier will ich sein. Und ich war traurig, wenn ich als Kind diesen Ort wieder verlassen musste.“ Seitdem hat er immer gemalt und vor allem gezeichnet, aber erst in Berlin kamen Malerei und die Mode zusammen.

Er schaut ganz im Gedanken auf seine Kleider, denkt an seine anstehende Schau und sagt: „Mein Gott, ich hoffe, ich werde kopiert!“ Das klingt gleichzeitig größenwahnsinnig und sehr konsequent. „Mode ist ja nichts anderes als kopieren, es ist alles schon da“, sagt er.

Deshalb ist es für ihn nur logisch, mit den schon vorhandenen Dingen zu arbeiten, sie auseinanderzunehmen, die Schichten freizulegen und anders wieder zusammenzusetzen. Er trägt einen Smoking, der genauso gearbeitet ist. Er öffnet die feine, glattschwarze Oberfläche, trennt die hintere Rückennaht auf und dreht die offenen Kanten von Futter, Einlagen, Oberstoff nach außen, sodass sie ein Rückgrat für die Jacke bilden. Für seine Kollektion benutzt er genauso Kleidung von Chanel, die er damals geschenkt bekam, wie den Kapuzenpullover eines Freundes.

Ein klares Statement. Der Betreiber der Partyreihe „Herrensauna“, Nicolas Maxim Endlicher in einer Lederjacke von LML. © Getty for MBFW



Als er im vergangenen Jahr seine erste Modenschau im Rahmen der Berliner Fashion Week veranstaltete, verursachte das ein Raunen in der Modeszene: „Hast du das gesehen? Das war die beste Modenschau der Fashion Week.“ Er hatte Menschen wie Nicolas Maxim Endlicher und Cem, die die Party „Herrensauna“ veranstalten, um sich versammelt. Lauter Nachtmenschen auf den Laufsteg geschickt, mit denen er viele Nächte in Clubs verbracht hatte. Das ist, so sagt er, jetzt vorbei – kein Berghain mehr, keine Exzesse, keine Drogen, kein Alkohol. Davon hatte er in seiner ersten Zeit in Berlin mehr als genug, bis es irgendwann nicht mehr ging. „Es gibt in Berlin ja auch tolle Theater, Museen Galerien“, sagt er und lächelt.

Vielleicht war seine Modenschau im vergangenen Jahr also gleichzeitig ein Abschied und Neubeginn. Dass er seitdem viel gearbeitet hat, kann man sehen. Da scheint er seinem Vorbild Karl Lagerfeld nachzueifern, er ist sehr gut organisiert, schon eine Woche vor der Schau, die diesen Mittwoch die Fashion Week beendet, hängen nicht nur die fertigen Outfits da, sondern auch die Bilder der Models in der Kleidung. Die Choreografie ist fertig, die Musik ist extra für die Schau komponiert. Wenn es nach Lucas Meyer-Leclère geht, kann es jetzt losgehen.

