„Motto der Stunde ist: Eier zeigen“ Petition fordert Neuer zum Tragen einer echten Regenbogenbinde auf

Manuel Neuer soll jetzt erst recht eine Regenbogenarmbinde tragen – und zwar eine echte. Das fordert nach dem Debakel um die „One Love“-Binde eine Petition, die die Drag Queen Olivia Jones gestartet hat.

„Motto der Stunde ist: Eier zeigen, Regenbogen tragen! Sende ein Signal!“, heißt es in dem Petitionsaufruf, der Neuer persönlich anspricht: „Manuel, wir stehen alle hinter Dir! Mit der Regenbogen-Binde würden Du und die Mannschaft Geschichte schreiben – für die Menschenrechte, für die Rechte queerer Menschen.“

Die Petition ist eine Reaktion auf das Verbot der „One Love“-Kapitänsbinde durch die FIFA, vor dem auch der DFB eingeknickt war. Die „One Love“-Binde hatte sich farblich nur lose an den Regenbogenfarben, dem Symbol der queeren Community, orientiert, war also bereits ein ziemlich abgeschwächtes Zeichen der Solidarität.

„Die „One Love“-Binde taugte eh nichts, zieh dir am Mittwoch den echten queeren Regenbogen an!“, heißt es dazu an Neuer gerichtet in der Petition.

Würde Neuer jetzt tatsächlich eine Binde mit den Original-Regenbogenfarben tragen, würde das die FIFA sicher erst recht auf den Plan rufen. Die Petition fordert nun die Fans auf, statt „FIFA“ künftig „PFUIFA““ zu sagen: Menschenrechte seien schließlich kein Spiel. Am Dienstagmittag hatten die Petition knapp 500 Menschen unterzeichnet (Link hier: https://innn.it/JetztErstRecht).

