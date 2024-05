Nach 30 Jahren Krieg im Kaukasus Was wird aus Berg-Karabach?

Im Herbst 2023 hörte ein gut 30 Jahre zuvor proklamierter Staat im Kaukasus auf zu existieren: Berg-Karabach. Kein Land hatte die selbsternannte, von Armeniern bewohnte Republik diplomatisch anerkannt. Kaum mehr als 24 Stunden brauchte die aserbaidschanische Armee, deren Existenz auszulöschen. 100.000 Armenier ergriffen die Flucht.

1 Der Ursprung des Konflikts

Der Konflikt um Berg-Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan begann 1988 in der Sowjetunion. In den Zeiten der Perestroika brachen nationale Widersprüche, die bis dahin von der autoritär-zentralistischen Führung in Moskau unter Kontrolle gehalten worden waren, offen aus.

Auslöser war ein Pogrom an Armeniern in der aserbaidschanischen Ölarbeiterstadt Sumgait. Die armenische Gemeinde wurde ermordet, die meisten der Überlebenden flohen nach Bergkarabach. Die Führung der bis dahin autonomen, fast ausschließlich von Armenien bewohnten Bergregion im feindseligen Aserbaidschan forderte den Anschluss an das „Mutterland“. Nach dem Zerfall der Sowjetunion konnte nichts mehr den offenen, auch mit Waffengewalt ausgetragenen Konflikt aufhalten. Milizen Bergkarabachs besetzten sieben Kreise Aserbaidschans, um eine direkte Verbindung mit Armenien herzustellen. Der erste Krieg endete 1994 mit Gebietsgewinnen für die Armenier und der Folge, dass alle Aserbaidschaner aus Armenien und alle Armenier aus Aserbaidschan vertrieben wurden oder flohen. Der Konflikt galt fortan als „eingefroren“.

2 Das Scheitern des „Einfrierens“

2020 wurde zum Schlüsseljahr. Es machte die Untauglichkeit von Konzepten zum „Einfrieren von Konflikten“ exemplarisch deutlich. Nach massiver Aufrüstung in den vorangegangenen Jahren, eroberte Aserbaidschan beträchtliche Teile des verlorenen Gebietes zurück. Einzig das Eingreifen Russlands verhinderte damals wohl einen vollständigen Sieg. Moskau trat als Garantiemacht für einen dauerhaften Waffenstillstand auf und stationierte Truppen in den Bergen.

Im November 2020 an einem Kontrollpunkt in der Südkaukasusregion Berg-Karabach. Militärfahrzeuge russischer Friedenstruppen treffen ein. © dpa/Sergei Grits

Doch das Übereinkommen stellte Baku schon bald in Frage. Mit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 nahm sich Russland dann selbst aus dem Spiel im Kaukasus. Was Moskau für sich in der Ukraine in Anspruch nahm, die Rückeroberung angeblich russischer Territorien, verlangte nun Baku für sich im Falle Bergkarabachs. Im Herbst 2023 war es so weit: Nach einer neunmonatigen Blockade der Region rückte die Armee Aserbaidschans in Bergkarabach ein und setzte das „Recht des Stärkeren“ durch. Die russischen Truppen sahen zu.

3 Wie geht es weiter?

Armenien und Aserbaidschan haben inzwischen eine erste Einigung über eine Demarkationslinie zwischen beiden Staaten erzielt. Dass der Konflikt damit auf dem Wege der Beilegung ist, heißt das nicht. Die erste Generation der Armenier, die jetzt fliehen musste, mag von der Niederlage demoralisiert sein. Doch in der zweiten und dritten Generation werden ganz neue Mobilisierungen möglich sein, wie sich in anderen Regionen vielfach gezeigt hat.

Deutschland sei bereit, einen Friedensprozess zu begleiten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. Doch der autokratisch über eine prosperierende Ölmonarchie herrschende Diktator kann es sich leisten, die Regeln aufzustellen. Echte Hebel, auf die Situation im Kaukasus einzuwirken, hatte der Westen ohnehin nie.

Auch Russland hat seinen Einfluss weitgehend verloren. Alijew hat dem Präsidenten Wladimir Putin deutlich gezeigt, dass Aserbaidschan sich fortan als Hegemonialmacht im Kaukasus betrachtet. Das politisch wie wirtschaftlich schwache Armenien dagegen hat sich in sein Schicksal zu fügen. Von der Garantiemacht Russland im Stich gelassen, geht das Land auf Distanz zu Moskau. Die Mitarbeit in dem gemeinsamen Militärbündnis ehemaliger Sowjetrepubliken ist ausgesetzt. Die demonstrativ eingeleiteten gemeinsamen Übungen mit US-Truppen sind nach Überzeugung westlicher Experten jedoch nicht mehr als „taktische Experimente“. Signale der Suche, mehr nicht.