Tagesspiegel Plus Nach dem Tod der neunjährigen Valeriia : Was, wenn Grundschüler nicht in der Schule auftauchen?

Ein Mädchen fährt allein mit dem Bus zur Schule – und kommt dort nicht an. Wer trägt die Verantwortung für die Sicherheit des Kindes? Ein Interview mit dem Berliner Landeselternsprecher Norman Heise.