Nach Reichsbürger-Razzia Ex-Bundeswehrsoldat soll an Deutschland überstellt werden

Nach seiner Festnahme in Italien soll ein früherer Bundeswehroffizier im Zuge der Reichsbürger-Razzia an Deutschland überstellt werden. Ein Gericht in Perugia habe am Montag entschieden, dass der 64-Jährige der deutschen Justiz übergeben wird, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Ex-Soldat, gegen den ein Europäischer Haftbefehl vorlag, war demnach am 7. Dezember in einem Hotel nahe Perugia festgenommen worden.

An diesem Tag waren waren Polizei und Bundesanwaltschaft mit mehreren tausend Einsatzkräften gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus Reichsbürgern vorgegangen, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen. Insgesamt 25 Menschen wurden festgenommen. (AFP)

