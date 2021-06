Ein rund 130 Meter langes Frachtschiff ist in Schweden mit Maschinenproblemen auf Grund gelaufen. Das Schiff sei mit dem Bug auf eine Sandbank in der Nähe der Insel Sandö im Fluss Ångermanälven getrieben, teilte die schwedische Küstenwache am Donnerstag mit.

Dass es seine Öltanks im Heck habe, minimiere die Gefahr, dass Öl auslaufen könne. Das Schiff habe einen Stromausfall erlitten und daraufhin seine Manövrierfähigkeit verloren. Mehrere Behörden arbeiten nun daran, den Frachter so schnell und sicher wie möglich wieder loszubekommen.

Wie der Sender SVT berichtete, handelt es sich um den niederländischen Frachter „Koningsborg“, der Holz geladen hat und auf dem Weg ins marokkanische Casablanca gewesen ist. Verletzt wurde bei dem Vorfall etwa 400 Kilometer nördlich von Stockholm demnach niemand. Ob das Schiff beschädigt wurde, blieb zunächst unklar. (dpa)