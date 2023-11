Nur das Schweigen verbindet sie Manchmal begrüßen Peter und Wiebke sich nicht einmal

Wenn Peter an die Zeit mit Wiebke denkt, hat er die Abende im Kopf. Sie sitzen in derselben Wohnung, später im selben Haus, keine fünf Meter voneinander entfernt, aber getrennt von einer Wand. Wiebke näht in ihrem Zimmer, Peter guckt in seinem fern. Niemand spricht. Fast ihre komplette gemeinsame Zeit verbringen sie auf diese Weise.