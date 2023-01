Optische Täuschungen Mit Spiegeln holt man sich Licht und Weite in die Wohnung

Oft ist es dass letzte, was man tut, bevor man das Haus verlässt, der Blick in den Spiegel. Keine Petersilie zwischen den Zähnen, keine Zahnpasta auf dem Hemd - Spiegel haben ganz klar einen praktischen Nutzen. Wer sie aber nur ihrer eigentlichen Funktion nach einsetzt, verschenkt Potential. Mit Spiegeln kann man nicht nur sein Erscheinungsbild überprüfen, mit ihnen kann man auch bei der Wohnungseinrichtung tricksen.

Ein Spiegel kann zu einem zweiten Fenster in einem Raum werden - er verleiht einem Raum Tiefe. Das kann man besonders dann nutzen, wenn man den Spiegel gegenüber eines echten Fensters aufhängt, dann weitet sich mit der Aussicht der Blick noch einmal.

Es ist natürlich klar, dass man nur Schönes spiegeln sollte. Geht der Blick also auf eine viel befahrene Straße oder die Mülltonnen im Hof, sollte man den Spiegel anders platzieren. Wer zum Beispiel mehr Pflanzen in seiner Wohnung haben möchte, kann sich eine neue Ficuspalme kaufen, oder mit einem Spiegel die schon vorhandenen Pflanzen verdoppeln.

© Gubi

Auch um mehr Licht in ein dunkles Zimmer zu bekommen, kann der Spiegel nützlich sein. Den größten Effekt hat man, wenn man auch hier den Spiegel gegenüber eines Fensters aufhängt - so wird das Licht reflektiert und kann sich gut im Raum verteilen. Gerade große runde Spiegel ganz ohne Rahmen eignen sich besonders gut als Alternative zu einem Bild als Wandschmuck. Sie geben dem Betrachter die optische Illusion, wie durch ein Guckloch in einen weiteren Raum zu schauen.

© Filippo Carandini

Ein Badezimmer ohne Spiegel ist für die meisten von uns undenkbar. Wichtig, ist dass er gut und gleichmäßig von allen Seiten ausgeleuchtet ist. Fürs Badezimmer gibt es nicht nur Spiegel mit eingebautem Licht und Heizung, damit er gar nicht erst beim Duschen und Baden beschlägt, sondern auch mit Display und Lautsprechern, um gleich morgens beim Zähneputzen Nachrichten hören, oder auch seine Lieblingsserie schauen zu können.

Wer Feng Shui ernst nimmt, also die Lehre, wie die Energie fließt, sollte darauf verzichten, einen Spiegel gegenüber einer Tür aufzuhängen. So soll die Energie nicht nur gespiegelt, sondern gleich wieder aus dem Raum herausgeleitet werden. Und auch am schmalen Ende eines langen Flurs aufgehängt, kann sich Energie nicht verteilen.

Wem Spiegel nicht reichen, kann es mit einer Diskokugel versuchen. Wie man die effektvoll dekoriert, kann man sich auf Instagram anschauen, oder auf TikTok zeigen lassen.

