Ostdeutsche und andere Einwanderer Ist doch schräg, dass Westdeutsche leichter Chefs werden

Eine französische Nachrichtenagentur berichtete darüber, dass immer mehr deutsche Unternehmen von Franzosen geführt würden, darunter die Dax-Konzerne Beiersdorf, Airbus sowie Qiagen, ein Biotech-Unternehmen. Auch bei anderen großen Unternehmen wie der Supermarktkette Rewe oder der Targobank Deutschland stehen Franzosen an der Spitze.

Beim Versicherer Allianz und Siemens Energy sitzen zwei Französinnen auf Vorstandsposten. Die Franzosen seien in Krisen- und Transformationszeiten die beweglicheren Manager und deshalb in Deutschland so gefragt, wird ein Experte in dem Text zitiert.

Typisch, dass die Unternehmen bei der Frage nach Transformationskompetenz eher nach Westen als im eigenen Land nach Osten gucken, als hätte es die größte Transformation nach 1989 nicht gegeben. Wenn das so weiter geht, sitzen bald mehr Franzosen als Ostdeutsche in den Chefsesseln.

Sabine Rennefanz, 1974 in Beeskow geboren, ist Tagesspiegel-Kolumnistin. Für ihre Reportagen und Essays wurde sie mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Ihr aktuelles Buch heißt „Frauen und Kinder zuletzt. Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern“ (Aufbau Verlag). In dieser Kolumne schreibt sie jede Woche über unser Zusammenleben und gesellschaftlichen Wandel.



Aktueller Hinweis: Am 13. März um 20 Uhr stellt sie im Pfefferberg Theater Berlin ihren neuen Roman „Kosakenberg“ vor.

Wie viele Ostdeutsche in Dax-Unternehmen vertreten sind, ist unklar. 2018 hat sich der Tagesspiegel einmal die Mühe gemacht, bei den Firmen direkt nachzufragen. Damals waren von 196 Vorstandsposten der größten börsennotierten Unternehmen nur fünf mit Managern mit ostdeutscher Biografie besetzt.

West-Berliner werden mit eingeostet

Seitdem sind sechs Jahre vergangen, viele Spitzenjobs wurden neu besetzt. Dass dabei Ostdeutsche eher selten zum Zug kamen, legt der im September 2023 erschienene, von der Bundesregierung geförderte „Elitenmonitor“ der Universität Leipzig nahe.

Beim „Elitenmonitor“ werden nicht die Dax-Unternehmen, sondern die 112 umsatzstärksten Firmen sowie die Arbeitgeberverbände ausgewertet. Als ostdeutsch gilt, wer in Ostdeutschland geboren wurde, inklusive Berlin. West-Berliner werden mit eingeostet.

Demnach ist die Zahl der Chefs mit Ostherkunft zwischen 2018 und 2022 auf 4,3 Prozent zurückgegangen. Ohne Berlin ist der Anteil noch geringer. In anderen Bereichen, wie Kultur, Wissenschaft oder Medien sind Ostdeutsche auch weit davon entfernt, eine Repräsentation zu erreichen, die dem Bevölkerungsanteil von 20 Prozent entspricht.

Woran das liegt, wissen die Forscher nicht genau. Oft heißt es, dass das DDR-System nachwirke, Qualifikationen oder die Fremdsprachenkenntnisse fehlten. Aber das ist Unsinn, wenn man bedenkt, dass die mittleren Jahrgänge – die jetzt befördert werden könnten – in den 1990ern oft an westdeutschen Universitäten, bei Westprofessoren studiert haben dürften.

Fehlen ihnen Beziehungen oder fehlt der Ehrgeiz?

Ist es nicht doch eher so, dass bei Karrieren oft das eine Rolle spielt, was man im Osten „Vitamin B“ nannte: Beziehungen. Oder sind die Ostdeutschen nicht ehrgeizig genug?

In einer Studie zur Elitenwahrnehmung der Uni Leipzig 2019 stimmten der Aussage, „Ich kann mir selbst vorstellen, eine höhere Führungsposition zu übernehmen“ in Ostdeutschland 36 Prozent der Befragten zu, in Westdeutschland waren es mit 45 Prozent deutlich mehr.

Der Leipziger Politologe Lars Vogel, der an der Befragung mitgewirkt hat, erklärt sich den Unterschied aber nicht mit fehlenden Ambitionen, sondern eher mit Resignation: Wer sich ausrechnet, dass er keine Chance hat, spart sich die Mühe einer Bewerbung.

Selbst bei gleicher Qualifikation und Berufserfahrung haben Westdeutsche in Ostdeutschland bessere Chancen, eine Spitzenfunktion zu erreichen. Jörg Hartmann, Soziologe aus Leipzig

Die Hoffnung, dass sich das Problem mit den Jahren auswächst, glaubt der Leipziger Soziologe Jörg Hartmann nicht. „Selbst bei gleicher Qualifikation und Berufserfahrung haben Westdeutsche in Ostdeutschland bessere Chancen, eine Spitzenfunktion zu erreichen“, sagt er auf Basis einer eigenen Untersuchung.

Die Bundesregierung will die Repräsentanz Ostdeutscher in Führungspositionen verbessern. Dabei kommt es aber manchmal auch zu seltsamen Situationen.

So hieß es in einer Stellenausschreibung des Kanzleramts unlängst, dass besonders „Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Ostdeutsche“ aufgefordert seien, sich zu bewerben. Einwanderer und Ostdeutsche, in einem Satz. Ist ja fast das Gleiche, beide irgendwie „fremd“. Und das 35 Jahre nach dem Mauerfall.