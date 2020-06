Neue Wendung in einem der weltweit bekanntesten Vermisstenfälle: Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun gegen einen 43 Jahre alten Deutschen wegen des Verdachts des Mordes.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts vom Mittwochabend handelt es sich bei dem Mann um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden ist. Derzeit verbüße der Beschuldigte in anderer Sache eine längere Haftstrafe.

Verdächtiger schlug sich mit Gelegenheitsjobs und Straftaten durch

Der Staatsanwaltschaft zufolge lebte der Beschuldigte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz, dem Urlaubsort der Familie McCann. Er habe in dieser Zeit im Raum Lagos mehrere Gelegenheitsjobs gehabt, unter anderem in der Gastronomie.

Weitere Anhaltspunkte legten nahe, dass er seinen Lebensunterhalt zudem durch die Begehung von Straftaten, darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel, bestritt. Mehr Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist mit den Ermittlungen befasst, weil der Beschuldigte vor seinem Auslandsaufenthalt dort im Bezirk seinen letzten Wohnsitz hatte.

Das Bundeskriminalamt veröffentlichte unter diesem Link einen Zeugenaufruf zu dem Fall und bittet um Mithilfe.

Die Eltern Kate und Gerry McCann mit einem Bild ihrer verschwundenen Tochter Madeleine (Archivbild von 2007) Foto: dpa/Soeren Stache

Maddies Eltern saßen im Restaurant, als sie verschwand

Madeleine hatte in Praia da Luz im Ferienapartment ihrer Eltern Kate und Gerry McCann geschlafen, während diese in einem nahen Restaurant beim Abendessen saßen. Als Kate und Gerry zurückkamen, war Maddie nicht mehr da.

Mutter und Vater des Mädchens waren immer davon überzeugt, dass ihre Tochter entführt wurde. Zwischenzeitlich fiel der Verdacht aber auch auf die Eltern selbst.

Die Suche nach Maddie hatte die größte Polizeioperation der Londoner Polizeibehörde Scotland Yard ausgelöst. Auch deren Ermittler gingen von einem Entführungsfall aus. Maddie blieb verschwunden, eine Leiche wurde nie entdeckt.