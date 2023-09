27 Jahre nach Tod des Rappers US-Polizei nimmt Mann in Zusammenhang mit Mord an Tupac Shakur fest

Die Polizei in Las Vegas hat am Freitag einen Mann im Zusammenhang mit dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur, bekannt als „2pac“, vor 27 Jahren festgenommen. Das berichten US-amerikanische und britische Medien übereinstimmend.

Duane „Keefe D“ Davis, Mitglied der in Kalifornien ansässigen Gang „The South Side Compton Crips“, soll demnach noch am Freitag angeklagt werden. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist unklar.

Shakur war 1996 in Las Vegas im Alter von 25 Jahren von einem vorbeifahrenden Auto aus erschossen worden.

Davis ist den Ermittlern schon länger bekannt. Im Jahr 2019 erklärte er in mehreren Interviews, dass er im Cadillac saß, von dem aus die Schüsse fielen. Er gab allerdings nicht zu, selbst geschossen zu haben. Im Zuge der Ermittlungen war sein Haus im Juli dieses Jahres durchsucht worden. (Tsp)