35-Jähriger in Untersuchungshaft Britische Touristin nahe des Eiffelturms vergewaltigt

Die französische Justiz ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der eine britische Touristin in Paris in der Nähe des Eiffelturms vergewaltigt haben soll.

Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er habe die 23-Jährige in der Nacht zum Dienstag am Champs-de-Mars überfallen, berichtete die Lokalzeitung „Le Parisien“.

Die junge Frau habe sich kurz vor Mitternacht in einem Gebüsch versteckt, um zu urinieren. Dort habe der Mann sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt. Der Mann sei zunächst entkommen, aber noch in derselben Nacht festgenommen worden. (AFP)