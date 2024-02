48-Jährige schwer verletzt Vier Rottweiler fallen Frau in Baden-Württemberg an

Eine Frau ist im baden-württembergischen Schallstadt von vier Rottweilern angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, bissen die Tiere die 48-Jährige am Dienstagabend beim Verlassen eines Grundstücks, wo sie auf einem ummauerten Innenhof frei umherliefen.

Der Halter bemerkte den Vorfall demnach und trennte die Tiere von der Frau. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Die zehn gefährlichsten Hunderassen Die Website dogsbite.org sammelte Daten zu tödlichen Hundeangriffen auf Menschen in den USA. Zwischen 2005 und 2017 kamen in den Vereinigten Staaten insgesamt 430 Menschen durch Hundebisse zu Tode. (Quelle: Statista) Pitbull: 284 tödliche Angriffe (66 Prozent) Rottweiler: 45 Angriffe (10,4 Prozent) Deutscher Schäferhund: 20 Angriffe (4,7 Prozent) Mischling: 17 Angriffe Amerikanische Bulldogge: 15 Angriffe Mastiff: 14 Angriffe Husky: 13 Angriffe Labrador Retriever: 9 Angriffe Boxer: 7 Angriffe Dobermann: 6 Angriffe

Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Beamten baten Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder denen weitere Vorfälle mit den Hunden bekannt sind, um Hinweise. (AFP)