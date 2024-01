A5 wegen Schnee und Eis blockiert Lkw-Fahrer fährt nahezu ungebremst auf Stauende auf – und stirbt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Reinhardshain nahe Gießen (Hessen) ist ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer gestorben. Der Mann war mit seinem Laster kurz nach Mitternacht nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus aufgefahren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 45 Jahre alte Fahrer des am Stauende wartenden Lastwagens kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Lastwagen wurden aufeinander geschoben.

Seit Donnerstagmittag blockieren zahlreiche Lastwagen die A5 in Osthessen wegen Schnee und Eis. Die Wetterlage soll sich am Freitag aber nach den starken Schneefällen der Vortage entspannen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet nur noch vereinzelt Neuschnee, vor allem im Norden. Auch am Samstag soll es zumeist trocken bleiben.

Polizei animiert Lkw-Fahrer

In der Nacht zu Freitag machten die Straßenverhältnisse aber noch zahlreichen Autofahrern zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, versuche man auf der A5 die Lastwagenfahrer zum Weiterfahren zu bewegen. Das werde aber nicht nur durch das Wetter erschwert. Einige Fahrzeuge hätten keinen Treibstoff mehr, weil die Fahrer ihre Heizungen hätten laufen lassen.

Außerdem würden einige Fahrer nicht starten, weil sie sich an die gesetzliche Ruhezeiten halten müssten. Durch das Winterwetter hätten sich bereits in der vorherigen Nacht lange Staus gebildet, weil Lkw auf glatten Straßen nicht mehr vorwärts gekommen oder quer über die Fahrbahn gerutscht seien.

Am Donnerstag hatten Hunderte Menschen stundenlang in Staus auf Autobahnen festgesteckt. Schnee und glatte Straßen hatten in der zu erheblichen Behinderungen auf Straßen geführt. Betroffen waren vor allem die Autobahnen 3, 4, 5 und 7. In Osthessen wurden die Menschen in kilometerlangen Staus von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt. (dpa, Tsp)