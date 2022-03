Die Bilder der Überwachungskamera einer Bergbaufirma nahe der südchinesischen Stadt Wuzhou zeigen, wie ein längliches Objekt nahezu senkrecht vom Himmel fällt. Die Echtheit des Videos, das am Montag weltweit in den Sozialen Medien die Runde machte, ist bestätigt. Unklar blieb, ob es sich bei dem Objekt um ein Flugzeug oder nur um ein großes Teil eines Flugzeugs handelt, das zu Boden stürzt. Die letzten Daten des Flugs MU5735 unterstreichen jedenfalls, dass die Maschine der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines innerhalb kurzer Zeit aus einer Höhe von mehr als 8800 Metern abgestürzt sein muss. An Bord befanden sich 123 Passagiere und neun Crewmitglieder.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

Das Flugzeug war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Die Absturzstelle befindet sich in einer entlegenen, hügeligen Gegend nahe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. In Videos, die im chinesischen Internet zirkulierten, war eine hohe, weiße Rauchwolke in den Hügeln zu sehen. Auch wurden weit verstreute Trümmerteile gezeigt, die örtliche Bewohner mit ihren Handys gefilmt hatten. Die Absturzstelle wirkte verwüstet. Dorfbewohner berichteten, überall hätten Trümmerteile gelegen. Auch habe Kleidung in den Bäumen gehangen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Bergungsarbeiten erschwert.

Die Ursache des Absturzes gab am Montag Rätsel auf

Von Überlebenden gab es zunächst keine Spur, es wird befürchtet, dass niemand das Unglück überlebt hat. An Bord seien keine Ausländer gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. Ohne die genaue Zahl der Opfer zu nennen, teilte die Airline mit: „Das Unternehmen spricht sein tiefes Beileid für die Passagiere und Besatzungsmitglieder aus, die in dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen sind!“

Die Ursache des Absturzes aus großer Höhe gab am Montag große Rätsel auf. „Selbst wenn beide Triebwerke der Boeing 737 gleichzeitig ausgefallen wären, wäre es unmöglich, mit einer derartigen Geschwindigkeit zu fallen, weil das Flugzeug noch eine Strecke gleiten könnte“, wurde ein Experte in Staatsmedien zitiert. Ein Augenzeuge namens Li berichtete der Nachrichtenseite „Hongxing Xinwen“, wie er im Auto gefahren sei und plötzlich gesehen habe, dass das Flugzeug abgestürzt sei. „Es war ein komplettes Flugzeug, ohne Rauch oder Feuer, das steil abwärts fiel.“ Die Absturzstelle liegt 300 Kilometer westlich von Guangzhou.

Am dortigen Flughafen warteten sechs Familienmitglieder vergeblich auf Flug MU5735, zunächst ohne Nachrichten zu bekommen. „So etwas ist seit Jahren nicht mehr passiert“, sagte laut Nachrichtenseite „Jiemian Xinwen“ eine Flughafenangestellte. „Wir haben auch keine speziellen Informationen. Nur was in den Nachrichten ist.“

Suchtrupps durchkämmen die Absturzstelle rund 300 Kilometer vom Zielort Guangzhou entfernt. Foto: dpa

Auch der Ehemann einer 34-jährigen Stewardess in der ersten Klasse des Fluges bekam zunächst keine Informationen. Besorgt und erschöpft sagte Herr Rong nach Angaben der Zeitung „Xiaoxiang Chenbao“, er habe noch kurz vor dem Start mit seiner Frau telefoniert. „Sie sagte, dass sie gleich abheben.“ Als er über das Internet von dem Absturz erfahren habe, sei ihm klar geworden, dass es ihr Flugzeug gewesen sein musste. „Die Airline sagt uns, dass ihre Informationen die gleichen sind wie im Internet.“

Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um eine sechs Jahre alte Boeing 737-800, es ist das Vorgängermodell der 737 MAX, die nach zwei Abstürzen zwischenzeitlich aus dem Flugverkehr gezogen worden ist. China Eastern stellt nun vorerst alle 100 Boeing 737-800 der Flotte außer Betrieb. Die US-Aktien von China Eastern fielen vorbörslich an der Wall Street um 15 Prozent. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief die Airline dazu auf, mit den Folgen des Unglücks angemessen umzugehen und potenzielle Gefahren für den Flugverkehr zu untersuchen, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Der chinesische Flugmarkt ist einer der sichersten

Flugreisen in China haben durchaus einige Besonderheiten. So ist der Flugraum für die kommerzielle Luftfahrt in der Regel sehr begrenzt, weil das chinesische Militär einen großen Teil davon für sich beansprucht. Es gibt Flughäfen, auf denen die Sichtblenden der startenden Flugzeuge geschlossen bleiben müssen, weil die Passagiere sonst Sicht auf den militärischen Teil des Flughafens hätten. Und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass eine zumeist ältere Passagierin vor dem Start Münzen in die Öffnung der Triebwerke geworfen hat – weil das für den Flug Glück bringen sollte.

Mehr zum Thema 737-Max-Krise Anklage gegen Ex-Testpiloten von Boeing

Dennoch: Der chinesische Flugmarkt ist einer der größten und sichersten. China Eastern beförderte im von Corona geprägten Jahr 2020 weltweit die viertmeisten Passagiere aller Fluggesellschaften: 61 Millionen. Das letzte große Flugzeugunglück in China passierte 2010. In Yichun in der Provinz Heilongjiang in Nordostchina kamen bei einer Bruchlandung eines Flugzeugs vom brasilianischen Typ Embraer der Henan Airlines 44 Insassen ums Leben, 52 überlebten damals. Diesmal aber muss das Schlimmste befürchtet werden. (mit dpa)