Am Münchner Flughafen Vier Strafbefehle nach illegaler Impfaktion für Hotelmitarbeiter aus Italien

Nach einer illegalen Impfaktion für Hotelmitarbeiter aus Italien am Münchner Flughafen hat das Amtsgericht München vier Strafbefehle zwischen 25.000 und 60.000 Euro gegen die beteiligten beiden Ärzte, einen Apotheker und die Mitarbeiterin eines italienischen Hotels erlassen.

Diese sollen in Zeiten knappen Impfstoffs im Mai 2021 mehr als 100 dafür eigens nach München geflogene italienische Hotelmitarbeiter geimpft haben, teilte die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen am Dienstag in Nürnberg mit. Alle vier Beschuldigten legten den Angaben zufolge Einspruch gegen die Strafbefehle ein, weshalb diese noch nicht rechtskräftig sind.

Den Ermittlungen zufolge soll die Hotelmitarbeiterin drei Impfaktionen für ihre Kollegen organisiert haben, von denen zwei in einem Hotel am Münchner Flughafen stattfanden. Die dritte Impfaktion war direkt in Italien geplant, vor der Ausfuhr der deutschen Impfstoffe konnten die Behörden aber zuschlagen.

Der beschuldigte Apotheker soll den Impfstoff für zwei der drei Impfaktionen zur Verfügung gestellt haben. Einer der Ärzte soll an beiden Impfaktionen beteiligt gewesen sein, der zweite an einer. Einer der Ärzte soll außerdem die Aktion in Italien geplant haben.

Insgesamt sollen 228 Impfdosen des Vakzins von Biontech/Pfizer durch die Aktion unterschlagen worden sein. Nach Auffassung der Ermittler waren die Hotelmitarbeiter in Deutschland nicht impfberechtigt. Strafbar sollen sich die Angeklagten wegen veruntreuender Unterschlagung, teilweise in mehreren Fällen, gemacht haben. (AFP, epd)

