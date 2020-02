Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gerast. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer vorsätzlich seinen Mercedes-Kombi in die Karnevalisten steuerte. 30 Menschen seien verletzt worden, sieben davon schwer. Der Hessische Rundfunk berichtete, nach Angaben von Augenzeugen sei der silberne Mercedes-Kombi etwa 30 Meter weit in die Menge gerast. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.

Nach Angaben des hessischen Innenministeriums kann auch ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden. Ein Sprecher des Ministeriums begründete das mit der Situation vor Ort. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt übernahm die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falles. Gründe seien das „Schadensbild“ mit den vielen Verletzten und die zeitliche Nähe zum Anschlag in Hanau, sagte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle, dem Tagesspiegel.

Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend aus Sicherheitskreisen. Allerdings war er der Polizei demnach in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

In Hanau hatte vergangenen Mittwoch der Rassist Tobias Rathjen in zwei Shisha-Bars neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, danach tötete der Täter zuhause seine Mutter und sich selbst. Badle betonte jedoch, es gebe in Volkmarsen bislang „keine Offensichtlichkeiten“ für einen politischen Hintergrund.

Der Fahrer habe noch nicht befragt und dem Haftrichter vorgeführt werden können, weil er selbst verletzt und derzeit nicht vernehmungsfähig sei. Ermittelt werde gegen den Mann wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Ob es sich um Mord oder Totschlag handele, sei offen.

Das ist bislang über die vorsätzliche Fahrt in den Karnevalsumzug bekannt:

Der Fahrer wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen, ist deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt und kommt aus Volkmarsen. Er habe Verletzungen erlitten und soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald sein Gesundheitszustand dies zulasse.

Das Auto fuhr in die Menge am Straßenrand. Foto: Elmar SCHULTEN / AFP

Die Zeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtete, Zeugen hätten geschildert, dass der Fahrer die Absperrung umgangen habe und dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast sei. Die Zeugen hätten den Eindruck gehabt, dass der Fahrer es vor allem auf Kinder abgesehen hatte. Von der Polizei gab es dazu keine Angaben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer den Verletzten des Zwischenfalls in Volkmarsen baldige Genesung gewünscht. „Meine Gedanken sind bei den Verletzten von Volkmarsen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen baldige und vollständige Genesung. Einen herzlichen Dank an die Polizei und alle medizinischen Einsatzkräfte“, zitierte Demmer Merkel bei Twitter.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sprach von einem Anschlag. Er erklärte jedoch zugleich, die Hintergründe seien „bisher unklar und ich bitte darum, nicht über mögliche Motive zu spekulieren“. Die Ermittler arbeiteten mit Hochdruck „an der Aufklärung dieser Gewalttat“.

Bouffier erklärte, er sei tief betroffen. „Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind.“ Er sei mit seinen Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden und wünsche allen eine schnelle und vollständige Genesung.

Der Unfall ereignete sich vor einem Supermarkt. Foto: Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung via REUTERS

Volkmarsens Bürgermeister Hartmut Linnekugel (parteilos) sagte: „Wir sind alle betroffen, alle tief geschockt.“ Im Rathaus sei ein Notlagezentrum mit Seelsorge und Polizeikräften eingerichtet worden, das bis Dienstag geöffnet bleibe.

Die Polizei Nordhessen will nach dem Zwischenfall ein Hinweisportal einrichten. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte die Polizei Nordhessen auf Twitter mit. Alle Fastnachtsumzüge in Hessen wurden vorsichtshalber abgebrochen.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar. (dpa/AFP/Reuters)