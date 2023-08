Bahnverkehr bei Heilbronn unterbrochen Mann und Frau machen Selfies mitten auf den Gleisen

Indem sie Selfies auf den Gleisen machten, haben ein Mann und eine Frau den Bahnverkehr in der Nähe des Hauptbahnhofs Heilbronn für kurze Zeit zum Erliegen gebracht. Wie die Bundespolizei in Stuttgart am Mittwoch mitteilte, musste der Abschnitt zwischen dem Heilbronner Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Sülmer Tor am Dienstagabend für den Einsatz gesperrt werden.

Mitarbeiter der Bahn sahen den 30-Jährigen und die 36-Jährige und alarmierten die Polizei. Diese brachte den Mann und die Frau von den Gleisen weg. Die beiden hätten gesagt, dass sie Fotos von sich gemacht hätten, hieß es in der Mitteilung weiter. Sie müssen sich nun einem Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit stellen.

Die Bundespolizei wies darauf hin, dass es lebensgefährlich ist, die Gleise zu betreten. Züge näherten sich fast lautlos und kämen selbst bei einer Notbremsung erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen. (AFP)