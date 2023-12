Bei kranker Mutter Melania Trump fehlt auf Weihnachtsfoto

Ein weihnachtliches Foto der Familie Trump sorgte in US-Medien für Aufregung. Der Grund: Donald Trumps Ehefrau Melania Trump fehlte darauf. Dem Portal „Page Six“ zufolge hatte Kimberly Guilfoyle, die Verlobte von Donald Trump Jr., das Bild kurzzeitig bei Instagram geteilt. Darauf ist die Familie vor einem Weihnachtsbaum zu sehen.

Was war der Grund für das Fernbleiben der ehemaligen First Lady? Wie „Page Six“ berichtet, habe sich Melania Trump um eine „Familienangelegenheit“ gekümmert. Das habe ein Sprecher von Donald Trump bestätigt. Andere Medien berichten, sie sei bei ihrer kranken Mutter gewesen.

Melania Trump ist seit dem Ende der Präsidentschaft ihres Mannes im Jahr 2020 nur selten öffentlich zu sehen. Wie „Page Six“ erfahren haben will, plane sie nun wieder mehr Auftritte, um die Kandidatur Donald Trumps für die Wiederwahl zum Präsidenten im Jahr 2024 zu unterstützen.

Mitte Dezember hatte Melania Trump an einer Einbürgerungsfeier in Washington teilgenommen und bei der Zeremonie ihre eigene Einbürgerung im Jahr 2006 geschildert. Die Tatsache, dass sie ausgerechnet an einer Einbürgerungsfeier teilnahm, sorgte angesichts der harten Anti-Einwanderer-Politik ihres Mannes bei politischen Beobachtern für Aufsehen. (Tsp, AFP)