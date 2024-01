Bei Schlägerei an Metrostation 14-Jähriger in Pariser Vorstadt erstochen

Bei einer Schlägerei in einer Pariser Vorstadt ist ein 14-Jähriger erstochen worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in einer Metrostation im nördlich von Paris gelegenen Saint-Denis, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den schwer verletzten Jugendlichen wiederzubeleben. Nach Angaben aus Polizeikreisen gab es zunächst keine Festnahmen.

Der Bürgermeister von Saint-Denis, Mathieu Hanotin, sagte der Nachrichtenagentur AFP, seit vergangener Woche gebe es „starke Spannungen“ in der Stadt. Es seien „zahlreiche Schlägereien“ zwischen Bewohnern verschiedener Stadtteile registriert worden. So hätten erst am Mittwochmorgen mehrere Menschen vor einer Schule einen Jugendlichen verprügelt.

In Frankreichs Vorstädten kommt es immer wieder zu Gewalt. Nach Angaben des Soziologen Marwan Mohammed, der ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, kamen bei Kämpfen rivalisierender Gruppen verschiedener Stadtteile in den vergangenen 30 Jahren landesweit mindestens 120 Menschen ums Leben. (AFP)