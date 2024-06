Bei Touristen beliebter Ort Hunderte Tiere sterben bei Feuer auf Markt in Bangkok

Bei einem Feuer auf dem bei Touristen beliebten Chatuchak-Markt in Bangkok sind örtlichen Medien zufolge Hunderte Tiere getötet worden. Affen, Hunde, Katzen, Vögel und Fische seien bei dem Brand in den frühen Morgenstunden am Dienstag ums Leben gekommen, darunter auch exotische Arten, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“. Unter den getöteten Tieren seien auch Schlangen, Hasen und Hühner, schrieb die Zeitung „The Nation“. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache liefen am Dienstag noch. Bekannt war zunächst, dass das Feuer um kurz nach 4 Uhr morgens (Ortszeit) in dem Bereich ausbrach, in dem Tiere gehalten werden, auch bekannt als Sri-Somrat-Markt. Dazu gehören den Angaben zufolge rund 118 Verkaufsstände auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmetern.

Tiere hätten laute Rufe von sich gegeben, berichtete eine namentlich nicht genannte Augenzeugin der Zeitung „The Nation“. Das Feuer sei nach rund 30 Minuten unter Kontrolle gebracht worden, schrieb die „Bangkok Post“.

Der Chatuchak-Markt gilt als einer der größten Wochenendmärkte Thailands. Jeden Samstag und Sonntag zieht er nach Angaben der Betreiber rund 200 000 Besucher an. Angeboten werden auf dem Open-Air-Markt demnach unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Kunst und Haushaltsgeräte an rund 15 000 Verkaufsständen. Teile des Markts sind auch unter der Woche geöffnet. (dpa)