Dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Katastrophe der „MS Estonia“ zufolge ist die Fähre nach neuen Erkenntnissen aufgrund einer Kollision mit einem U-Boot gesunken. Das sagte Margus Kurm in der estnischen TV-Sendung „Pealtnägija“.

Mehrere schwedische Medien hatten zuvor berichtet, dass Dokumentarfilmer ein vier Meter großes Loch im Wrack der gesunkenen Ostsee-Fähre gefunden hätten. Am Montag, 28. September, jährt sich das Unglück zum 26. Mal. Es gilt bis heute als die schwerste europäische Schiffskatastrophe nach dem 2. Weltkrieg.

Die „MS Estonia“ war in der Nacht zum 28. September 1994 mit 989 Menschen an Bord auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm gesunken. In der Nacht war auf halber Strecke plötzlich Wasser in das Schiff eingedrungen. 852 Menschen starben, darunter mehr als 500 Schweden und fünf Deutsche. Nur von 94 Toten wurden die Leichen geborgen, mehr als 750 Opfer liegen bis heute mit dem Schiffswrack vor der Südküste Finnlands.

Wie genau es dazu kam, darüber wird seit Jahren gestritten. Nun lösen Filmaufnahmen dieses Rätsel offenbar. „Das bedeutet, dass die Estonia nicht gesunken ist, weil ein Bugvisier gebrochen ist. Es war eine Kollision mit etwas, das so groß ist, dass es für ein vier Meter großes Loch sorgen kann“, sagte Margus Kurm im estnischen Fernsehen. „Das ist der Beweis für etwas, über das lange spekuliert wurde.“

Weil der Riss unterhalb der Wasserlinie sei und nicht bekannt sei, dass ein anderes Schiff gesunken ist, „ist die wahrscheinlichste Begründung, dass die Estonia mit einem U-Boot kollidiert ist“, so Krum.

Vom schwedischen „Aftonbladet“ veröffentlichte Bilder zeigen, dass das Loch auf der Steuerbordseite gefunden wurde und vier Meter hoch sowie 1,20 Meter breit sei. Gefunden hatten es Filmer, die für die fünfteilige Dokumentationsserie „Estonia – Der Fund, der alles verändert“ einen Tauchroboter zu dem Wrack heruntergeschickt hatten. Gemäß einem geschlossenen Abkommen zwischen mehreren Ländern ist das eigentlich verboten, weil das Wrack den Status einer Grabstätte hat.

Estlands Regierung will technische Untersuchung durchführen

Estland Regierungschef Jüri Ratas sprach angesichts der neuen Unterwasseraufnahmen von bedeutenden neuen Informationen, die zuvor nicht erörtert worden seien und eine klare Antwort erforderten. „Eine neue technische Untersuchung der neuen Umstände der Estonia muss durchgeführt werden“, sagte er. Estland würde den Prozess als Flaggenstaat des Schiffes leiten.

Sowohl Ratas als auch Außenminister Urmas Reinsalu betonten, dass bei einer Untersuchung der über der Fähre verhängte Grabfrieden beachtet werde. „Unser Wunsch ist es, dass die Wahrheit definitiv ans Licht kommt“, sagte Ratas. Eine gemeinsame Erklärung der Außenminister Estlands, Finnlands und Schwedens klang etwas zurückhaltender: Die neuen Informationen seien zur Kenntnis genommen worden und würden nun ausgewertet.

Man verlasse sich aber auf den offiziellen Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1997. Dem Bericht zufolge war das abgerissene Bugvisier die Ursache für den Untergang gewesen. Dennoch wird bis heute über die Unglücksursache spekuliert, Überlebende und Hinterbliebene fordern seit Jahren eine Wiederaufnahme der Untersuchungen. (Tsp, dpa)