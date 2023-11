Beim Versuch, Auto zu knacken Personenschützer von Bidens Enkelin schießt auf Einbrecher

Ein Personenschützer einer Enkelin von US-Präsident Joe Biden hat Medienberichten zufolge auf Männer geschossen, die in einen Dienstwagen des Secret Service einbrechen wollten. Die für den Schutz des Präsidenten und seiner Familie zuständige Sicherheitsbehörde bestätigte am Montag den Schusswaffeneinsatz, ohne aber Bidens Enkelin Naomi namentlich zu erwähnen.

Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi erklärte im Kurzbotschaftendienst X, Agenten der Sicherheitsbehörde seien am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in Washington im eleganten Stadtteil Georgetown auf drei Männer gestoßen, die ein Fenster eines geparkten und nicht besetzten Fahrzeugs der Sicherheitsbehörde eingeschlagen hätten. „Während dieser Begegnung feuerte ein Bundesbeamter seine Dienstwaffe ab und es wird davon ausgegangen, dass niemand getroffen wurde.“

Die Männer seien in einem roten Fahrzeug geflüchtet, fügte Guglielmi auf X hinzu. „Es gab keine Bedrohung für irgendeine Schutzperson.“ Der Secret Service und die Polizei von Washington leiteten Ermittlungen ein.

US-Medien wie der Sender ABC berichteten, der Vorfall habe sich vor dem Haus der 29-jährigen Biden-Enkelin Naomi in Georgetown zugetragen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass der Einbruch in das Auto in irgendeiner Form gegen die Anwältin gerichtet gewesen sein könnte. Laut ABC wurde die Tochter von Bidens Sohn Hunter aber über den Vorfall unterrichtet. In Washington gibt es regelmäßig Einbrüche in Autos. Wagen mit zerschlagenen Seitenfenster sind in manchen Stadtteilen ein alltägliches Bild. (AFP)