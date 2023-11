Bekannt aus „Tatort“ und „Der Alte“ Schauspielerin Christiane Blumhoff im Alter von 81 Jahren gestorben

Die aus einer Vielzahl von Fernsehrollen bekannte Schauspielerin Christiane Blumhoff ist tot. Sie sei völlig unerwartet am Dienstag im Alter von 81 Jahren verstorben, teilte ihre Künstleragentur am Mittwoch in München mit.

Ihre Kinder und deren Familien zeigten sich „dankbar, deine Lebenslust, deinen unendlichen Optimismus und deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein.“

Blumhoff hatte mehr als 60 Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet. Sie war als Nebendarstellerin in vielen Krimireihen wie „Der Alte“, „Tatort“, „Hubert ohne Staller“ oder „Hubert und Staller“ zu sehen und in Reihen wie „Dahoam is dahoam“ im Bayerischen Rundfunk. Zuletzt drehte Blumhoff vor einem Jahr für eine Folge der ZDF-Krimireihe „Die Chefin“. (AFP)