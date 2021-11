Er zog gemeinsam mit seiner Tochter von Oberbayern nach Lateinamerika, um dort ein neues Leben zu führen. Geigen baute der studierte Geophysiker im paraguayischen Ort Areguá. Vergangene Woche zerstörten Unbekannte seinen Auswanderertraum.

Laut der Zeitung „Ultima Hora“ wurden die Leichen des Mannes und seiner Tochter am 22. Oktober im Haus des Wissenschaftlers von einem Freund entdeckt. Die Leichen des 62-Jährigen und des 14 Jahre alten Mädchens wurden von einem Freund im Haus der Familie rund 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción entdeckt, wie der Fernsehsender ABC berichtete. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte am Dienstag den Tod zweier Deutscher.

Der Archäologe starb durch einen Schuss in den Nacken, wie der Gerichtsmediziner Héctor Meza sagte. Von Bredow habe Verbrennungen und Verletzungen im Gesicht und am Auge gehabt. Die Leiche seiner 14-jährigen Tochter lag demnach mit einer Schusswunde im Bauch in der Badewanne. Sie war vermutlich verblutet.

Die Polizei verdächtigt in dem Fall eine Gruppe von Bauarbeitern, die von Bredow vor kurzem entlassen hatte. „Wir haben eine sehr gute Spur, um die Täter zu finden“, sagte Hugo Grance, Leiter der paraguayischen Mordkommission, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Demnach hatten die Täter es wohl auf einen Tresor abgesehen, den die Polizei auf dem Grundstück des Archäologen fand. „Das Haus war völlig verwüstet, mit Blutflecken in fast jedem Bereich“, sagte Grance. Er gehe davon aus, dass von Bredow gezwungen wurde, den Schlüssel zu dem Tresor zu suchen.

Als die Angreifer den Safe nicht öffnen konnten, hätten sie von Bredow und seine Tochter schließlich getötet, mutmaßte Grance. Der Inhalt des Tresors ist demnach nicht bekannt. Er werde bis zum Eintreffen von Familienangehörigen aus Deutschland sicher aufbewahrt, sagte der Polizeibeamte.

Paraguay hat rund sieben Millionen Einwohner. Das im Zentrum des Kontinents zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien gelegene Land ist etwas größer als Deutschland und sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Viele Nachkommen deutscher Einwanderer leben in Paraguay. Dazu gehören beispielsweise rund 13 000 deutschstämmige Mennoniten, die in dem Savannengebiet Chaco vor allem Milchwirtschaft betreiben. Die vor mehreren Generationen eingewanderten Paraguayer pflegen ihre deutschen Wurzeln und betreiben beispielsweise deutschsprachige Schulen

In den vergangenen Jahren machten sich auch immer wieder Deutsche auf, um in Paraguay ein neues Leben zu beginnen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes leben derzeit etwa 26 000 Deutsche in dem südamerikanischen Land. Zuletzt kamen auch Impfgegner, die wegen der aus ihrer Sicht überzogenen Corona-Maßnahmen in Deutschland eine neue Heimat suchen.

Paraguay gilt in der Region eigentlich als recht sicheres Land. Allerdings kommt es gerade auf dem Land bei Meinungsverschiedenheiten durchaus auch zu blutigen Auseinandersetzungen. Zudem sind in Paraguay eine Reihe von kriminellen Organisationen aktiv. Vor allem im Dreiländereck zwischen Paraguay, Brasilien und Argentinien blüht der Schmuggel. Außerdem verübt die recht kleine Guerillaorganisation EPP im Norden von Paraguay immer wieder Anschläge und entführt Menschen.

Bernard von Bredow wurde bekannt, als er 1975 als 16-Jähriger die Rippe eines Mammutskeletts entdeckte. Zehn Jahre später wurde das Gerippe vollständige geborgen. Bredow gründete im bayrischen Siegsdorf das "Mammutheum", ging in der ZDF-Dokureihe "Feuer im Eis" auf Mammut- und Neandertalersuche. Zuletzt hatte er in Paraguay als Geigenbauer gearbeitet. (AFP/dpa)