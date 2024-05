Brand in Göttinger Pflegeheim 82-Jährige kommt ums Leben und drei weitere Frauen verletzt

Bei einem Brand in einem Göttinger Alten- und Pflegeheim ist eine 82 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Eine 85-jährige Bewohnerin erlitt in der Nacht zu Dienstag schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Frauen im Alter von 88 und 90 Jahren erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die anderen 23 Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Etage wurden von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt.

Das Feuer wurde gelöscht, am Morgen musste das Gebäude im Göttinger Norden noch belüftet werden. Das Feuer war in einem Zimmer im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Die Ursache für den Brand in der Senioreneinrichtung sei noch unklar, teilten die Beamten weiter mit. Die Ermittlungen laufen. (dpa)