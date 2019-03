Bei einem Amoklauf an einer Schule in São Paulo wurden am Mittwoch mindestens fünf Schüler und ein Lehrer der Schule getötet. Das berichtet das brasilianische Nachrichtenmagazin "O Globo" unter Berufung auf die Polizei. Demnach hätten zwei vermummte Jugendliche am Morgen die Schule gestürmt und um sich geschossen. Anschließend begingen sie Selbstmord. Bei dem Angriff wurden auch mehrere Schüler verletzt.

Über die Motive und Identität der Angreifer ist demnach bislang nichts bekannt. Minuten vor dem Angriff sollen in einem rund 500 Meter entfernten Lokal ebenfalls Schüsse gefallen seien. Bislang ist laut Angaben der Polizei jedoch unklar, ob die beiden Vorfälle eine Verbindung haben.

Der Gouverneur von São Paulo, João Doria, versprach auf Twitter seine Unterstützung. "Ich habe soeben die traurige Nachricht erhalten, dass Kinder der staatlichen Schule Professor Raul Brasil im Stadtteil Suzano grausam ermordet wurden", so der Politiker. Und weiter: "Bislang haben wir nur vorläufige Kenntnisse. Ich habe alle Termine abgesagt und wir befinden uns auf dem Weg nach Suzano, um die Rettungsaktion und die Betreuung der Verletzten zu unterstützen."