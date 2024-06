Buschfeuer inzwischen gelöscht Mindestens elf Tote im Südosten der Türkei

Bei einem Buschfeuer im Südosten der Türkei sind nach Regierungsangaben mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden durch den Brand nahe der Städte Diyarbakir und Mardin im türkischen Kurdengebiet verletzt, wie Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag mitteilte.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu war auch ein 17-Jähriger unter den Toten. Lokalen Medienberichten zufolge wurde er gemeinsam mit seinem 40-jährigen Cousin vom Feuer „eingeschlossen“.

Am Freitag brach ein weiteres Feuer in derselben Region aus, konnte jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden, wie ein AFP-Reporter berichtete. Nach Angaben von Innenminister Ali Yerlikaya brach das Buschfeuer am späten Donnerstagabend auf einem Getreidefeld aus und breitete sich angefacht von starkem Wind rasch aus. Fünf Dörfer waren demnach betroffen.

Bis Freitagvormittag konnte der Brand gelöscht werden. Nach Angaben des Justizministeriums wurden Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. Bewohner des besonders schwer von dem Brand betroffenen Dorfes Köksalan sagten AFP, in den Flammen seien auch hunderte Ziegen und Schafe ums Leben gekommen.

Verkohlte Kadaver lagen auf den Feldern. Laut Daten des europäischen Waldbrand-Informationsdienstes Effis verzeichnete die Türkei in diesem Jahr bereits mehr als 70 Wald- und Buschfeuer. Bei den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte des Landes waren 2021 neun Menschen ums Leben gekommen und riesige Gebiete an der Mittelmeer- und der Ägäisküste zerstört worden. Die Naturkatastrophe löste eine politische Krise aus, in deren Folge Ankara als letzter Staat der G20 das Pariser Klimaschutzabkommen ratifizierte. (dpa/AFP)