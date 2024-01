Crash auf A5 bei Mannheim Sofa fällt von fahrendem Auto und beschädigt acht Fahrzeuge

Bei voller Fahrt verloren: Auf der A5 in Baden-Württemberg hat ein 60-Jähriger ein Sofa verloren und für Sachschäden an anderen Fahrzeugen gesorgt. Wie die Polizei in Mannheim am Mittwoch mitteilte, fiel das Möbelstück am Dienstagabend bei Walldorf in Fahrtrichtung Karlsruhe vom Dach eines VWs auf die Fahrbahn.

Grund dafür sei die „fehlende Ladungssicherung“ gewesen. Acht nachfolgende Autos seien beschädigt worden. Die Schäden bezifferten die Beamten auf insgesamt rund 17.500 Euro.

Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Zur Beseitigung der Trümmer wurden die Fahrspuren der A5 voll gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über einen Rastplatz an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. (AFP)