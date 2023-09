Drei Menschen gestorben Hubschrauber bei Brandlöscharbeiten in der Türkei abgestürzt

In der Türkei ist ein Hubschrauber beim Versuch, einen Waldbrand zu löschen, abgestürzt. Drei der Insassen seien tot aus einem Staudamm im westtürkischen Izmir geborgen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Der Hubschrauber stürzte demnach bereits am Samstag ab, als die Besatzung versuchte, Löschwasser aus dem Damm zu schöpfen. Einer der vier Insassen konnte gerettet werden und wird im Krankenhaus behandelt.

Taucher fanden am Morgen einen Toten in zwölf Metern Tiefe. Nun werde versucht, die Körper an die Wasseroberfläche zu befördern. (dpa)